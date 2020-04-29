2013 yılında gördüğü tedavi sonrası lenfoma hastalığını yenen Özkan Uğur, sosyal medya hesabından açıklama yaptı:

Rahatsızlığımla ilgili arayan, soran, dualarını esirgemeyen herkese çok teşekkür ederim Tedavi sürecim olumlu gidiyor. Güzel, sağlıklı günlerde birlikte olacağız inşallah. Sevgilerimle...