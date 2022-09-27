Türk pop ve rock müzik grubu 'Mazhar Fuat Özkan', kısaca 'MFÖ' solistlerinden Özkan Uğur, iki kez yendiği kanserle mücadelesine yeniden başlamıştı. Daha önce hastalığını tekrarladığını ifade eden Uğur, paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.