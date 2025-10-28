Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Politika Özgür Özel, Elmadağ'da konuştu | Son dakika haberleri

        Özgür Özel, Elmadağ'da konuştu

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "CHP, bu ülkenin varlığının, birliğinin, bütünlüğünün, inanç özgürlüğünün, herkesin istediği gibi yaşamasının, istediği gibi giyinmesinin, istediği gibi ibadet etmesinin, istediği gibi eğlenmesinin teminatıdır." dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2025 - 21:01 Güncelleme: 28.10.2025 - 21:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        Özgür Özel, Elmadağ'da konuştu
        ABONE OL
        ABONE OL

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Elmadağ Cumhuriyet Meydanı'nda, Elmadağ Belediyesi Toplu Açılış ve Temel Atma Töreni'nde yaptığı konuşmada, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

        Özel, 9 eserin açılışının yapılacağını, 3 hizmetin de temelinin atılacağını belirterek, yapılan hizmetlerin gerçek belediyecilik anlayışına uygun eserler olduğunu dile getirdi.

        Bugünkü kreşle Türkiye'de 781'inci kreşi açtıklarını aktaran Özel, "Yerel Yönetimler Başkanlığımıza 1000 kreş, 100 de öğrenci yurdu hedefi koymuştum. Bugün 781'inci kreşle dönem tamamlanmadan hedeflerimizin yüzde 78'ine ulaştığımızı, yarın Şişli'de açacağım Zübeyde Hanım Kız Öğrenci Yurdu ile de 77'nci öğrenci yurdumuzu açarak o hedefin de yüzde 77'sinde olduğumuzu büyük bir memnuniyetle takip ediyorum. Kent lokantası sayımız 153'e çıktı. Cumhur İttifakı'ndan devraldığımız belediyelerde sosyal yardımları 4-5 kat artırdık." değerlendirmesinde bulundu.

        REKLAM

        Özgür Özel, CHP'ye ve Cumhur İttifakı dışındaki herkese büyük haksızlıklar yapıldığını savunarak, şöyle konuştu:

        "Geçen seçim bir ara 'Bunlara oy vermeyin, vatanı böldürecekler, oy vermeyin, ezanı dindirecekler, bayrağı indirecekler' gibi iftiralarla uğraştık. Son günlerde bu konularda onlar neler yapıyor, hep birlikte görüyoruz. Şimdi de CHP'ye her karayı çaldılar, olmadı, tutmadı. Şimdi de yok casusluk, yok ajanlık gibi şeyler söylemeye çalışıyorlar. Buradan partinin Genel Başkanı olarak Elmadağ'dan bütün Türkiye'ye seslenerek şunu söylemek isterim ki 1 Mart tezkeresinde Amerikan postalı buraya gelirken buna karşı çıkan rahmetli Baykal'ın partisinden, Kıbrıs Fatihi yedi cihan karşısındayken her şeyi göze alıp yavru vatanı kurtaran, milliyetçiliği Afyon'un haşhaş tarlalarına, Ege'nin mavi sularına yazan Karaoğlan'ın partisinden, Sevr'i yırtıp yerine Lozan'ı yapan, Türkiye'nin tapu senedini bütün dünyaya kabul ettiren Garp Cephesi Kumandanı İsmet Paşa'nın partisinden ve birileri düşman işgal ordularına kırmızı halılar sererken, o İstanbul'un önüne çekilmiş yabancı donanmanın arasından Kartal İstimbotu'yla geçip yanındaki yaverine 'Geldikleri gibi gidecekler' diyen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün partisinden ne ajan çıkar ne de bu milletin aleyhine bir şey yapacak kimse çıkar."

        REKLAM

        CHP'nin herkesin hakkını savunduğuna işaret eden Özel, "CHP, bu ülkenin varlığının, birliğinin, bütünlüğünün, inanç özgürlüğünün, herkesin istediği gibi yaşamasının, istediği gibi giyinmesinin, istediği gibi ibadet etmesinin, istediği gibi eğlenmesinin teminatıdır." ifadesini kullandı.

        Konuşmaların ardından kurdele kesilerek yeni hizmetlerin açılışı yapıldı.

        Törene, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Elmadağ Belediye Başkanı Adem Barış Aşkın da katıldı.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bahis oynayan hakemler açıklandı!
        Bahis oynayan hakemler açıklandı!
        Netanyahu Gazze'ye saldırı emri verdi
        Netanyahu Gazze'ye saldırı emri verdi
        Icardi'nin menajerinden G.Saray'a rest!
        Icardi'nin menajerinden G.Saray'a rest!
        Sinvar'ın son görüntüleri
        Sinvar'ın son görüntüleri
        "Savunma sanayiinde tam bağımsız Türkiye hedefimize doğru emin adımlarla ilerliyoruz"
        "Savunma sanayiinde tam bağımsız Türkiye hedefimize doğru emin adımlarla ilerliyoruz"
        2 kardeşin ölümüne neden olan alkollü sürücüden 'selektör' savunması!
        2 kardeşin ölümüne neden olan alkollü sürücüden 'selektör' savunması!
        Altay çağı
        Altay çağı
        Anguissa yarışı!
        Anguissa yarışı!
        Altın zirveden neden düştü?
        Altın zirveden neden düştü?
        Trump gerçekten üçüncü dönem için Başkan adayı olabilir mi?
        Trump gerçekten üçüncü dönem için Başkan adayı olabilir mi?
        Sosyal konut projesinde illere göre dağılım belli oldu
        Sosyal konut projesinde illere göre dağılım belli oldu
        Ördek avında kazara oğlunu vurdu!
        Ördek avında kazara oğlunu vurdu!
        Bahis soruşturmasında yeni gelişme!
        Bahis soruşturmasında yeni gelişme!
        Bahis skandalı Avrupa'da yankılandı!
        Bahis skandalı Avrupa'da yankılandı!
        Dünyada en çok savaş uçağı bulunan ülkeler
        Dünyada en çok savaş uçağı bulunan ülkeler
        Türkiye İş Bankası yapay zeka atılımı
        Türkiye İş Bankası yapay zeka atılımı
        Kendi aralarında 3'e ayrıldılar
        Kendi aralarında 3'e ayrıldılar
        Habertürk Anasayfa