Özgür Özel, Elmadağ'da konuştu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Elmadağ Cumhuriyet Meydanı'nda, Elmadağ Belediyesi Toplu Açılış ve Temel Atma Töreni'nde yaptığı konuşmada, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

Özel, 9 eserin açılışının yapılacağını, 3 hizmetin de temelinin atılacağını belirterek, yapılan hizmetlerin gerçek belediyecilik anlayışına uygun eserler olduğunu dile getirdi.

Bugünkü kreşle Türkiye'de 781'inci kreşi açtıklarını aktaran Özel, "Yerel Yönetimler Başkanlığımıza 1000 kreş, 100 de öğrenci yurdu hedefi koymuştum. Bugün 781'inci kreşle dönem tamamlanmadan hedeflerimizin yüzde 78'ine ulaştığımızı, yarın Şişli'de açacağım Zübeyde Hanım Kız Öğrenci Yurdu ile de 77'nci öğrenci yurdumuzu açarak o hedefin de yüzde 77'sinde olduğumuzu büyük bir memnuniyetle takip ediyorum. Kent lokantası sayımız 153'e çıktı. Cumhur İttifakı'ndan devraldığımız belediyelerde sosyal yardımları 4-5 kat artırdık." değerlendirmesinde bulundu.

Özgür Özel, CHP'ye ve Cumhur İttifakı dışındaki herkese büyük haksızlıklar yapıldığını savunarak, şöyle konuştu:

"Geçen seçim bir ara 'Bunlara oy vermeyin, vatanı böldürecekler, oy vermeyin, ezanı dindirecekler, bayrağı indirecekler' gibi iftiralarla uğraştık. Son günlerde bu konularda onlar neler yapıyor, hep birlikte görüyoruz. Şimdi de CHP'ye her karayı çaldılar, olmadı, tutmadı. Şimdi de yok casusluk, yok ajanlık gibi şeyler söylemeye çalışıyorlar. Buradan partinin Genel Başkanı olarak Elmadağ'dan bütün Türkiye'ye seslenerek şunu söylemek isterim ki 1 Mart tezkeresinde Amerikan postalı buraya gelirken buna karşı çıkan rahmetli Baykal'ın partisinden, Kıbrıs Fatihi yedi cihan karşısındayken her şeyi göze alıp yavru vatanı kurtaran, milliyetçiliği Afyon'un haşhaş tarlalarına, Ege'nin mavi sularına yazan Karaoğlan'ın partisinden, Sevr'i yırtıp yerine Lozan'ı yapan, Türkiye'nin tapu senedini bütün dünyaya kabul ettiren Garp Cephesi Kumandanı İsmet Paşa'nın partisinden ve birileri düşman işgal ordularına kırmızı halılar sererken, o İstanbul'un önüne çekilmiş yabancı donanmanın arasından Kartal İstimbotu'yla geçip yanındaki yaverine 'Geldikleri gibi gidecekler' diyen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün partisinden ne ajan çıkar ne de bu milletin aleyhine bir şey yapacak kimse çıkar."

CHP'nin herkesin hakkını savunduğuna işaret eden Özel, "CHP, bu ülkenin varlığının, birliğinin, bütünlüğünün, inanç özgürlüğünün, herkesin istediği gibi yaşamasının, istediği gibi giyinmesinin, istediği gibi ibadet etmesinin, istediği gibi eğlenmesinin teminatıdır." ifadesini kullandı. Konuşmaların ardından kurdele kesilerek yeni hizmetlerin açılışı yapıldı. Törene, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Elmadağ Belediye Başkanı Adem Barış Aşkın da katıldı. *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.