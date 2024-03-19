Özgür Özel'den Türkiye İttifakı açıklaması

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31 Mart yerel seçimlerine sayılı günler kalırken, partilerin seçim çalışmaları da yoğun bir şekilde sürüyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, seçim çalışmaları için Artvin'deydi.

Özel, Milli İrade Meydanı'nda düzenlenen mitingde, vatandaşlara hitap etti.

Artvin Belediye Başkan adayı Bilgehan Erdem'e destek isteyen Özel, İstanbul ve Ankara büyükşehir belediye başkanlarının da Artvin'e her türlü desteği vereceğini söyledi.

EMEKLİLERİN DURUMU

Türkiye'nin en acıklı türküsünü emeklilerin söylediğini savunan Özel, "İktidar 3 Kasım 2002'de geldiğinde en düşük emekli maaşı 1,5 asgari ücretti. Hiç dokunmasalar, düzeninizi bozmasalar bugün 1,5 asgari ücret 26 bin lira. Kaç para alıyoruz? 10 bin lira. Geldikleri gün en düşük emekli maaşı 8 çeyrek altın alıyordu. Bugün 10 bin lira olan en düşük emekli maaşı 2,5 çeyrek altın alıyor. Geldikleri günden bugüne 5,5 çeyrek altın kayıp var." diye konuştu.

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Özel, emeklilerin haklarını seçim sandığında kaybettiğini kaydederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Siz bunu seçim sandığında kaybettiniz, ilk seçim sandığında hep beraber bulacağız o altınları. Emekliler bayram ikramiyesi alıyor, değil mi? Kimin sayesinde? Kemal Kılıçdaroğlu sayesinde. 2015 Haziran'da Kemal Bey dedi ki 'Ben her emekliye bayramda birer ikramiye vereceğim.' Dediler 'Veremezsin.' 7 Haziran'da seçimi kaybettiler. 1 Kasım gelirken 'Biz de vereceğiz.' dediler."

İlk ikramiyelerin 2018 yılında 1000 lira olarak ödendiğine değinen Özel, "Biz beğenmedik, itiraz ettik. O beğenmediğimiz 1000 lira 24 kilo kıyma alıyordu. Şimdi 2-4 Nisan arası emekli ikramiyeleri yatacak, 3'er bin lira. 5 bekleniyordu 3. Al 3 bin lirayı, git kasaba 6 kilo dana kıyma. 24 kilo nerede 6 kilo nerede?" ifadesini kullandı.

"6 AYDA SOFRANIZDAN 18 KİLO KIYMA EKSİLDİ"

Özel, insanların birbirini iftarda ağırlamasının en önemli gelenek olduğuna işaret ederek, "İnsanlar korkuyor birileri iftara çağırırsa diye. Çağırırsa onun da onu çağırması lazım. Bir iftar sofrası 1000 lira. Sadece altı yılda sofranızdan, dolabınızdan, mutfağımızdan 18 kilo kıymayı eksik ettiler." dedi.

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Emeklilerin Türkiye'de 16 milyonun üzerinde olduğunu belirten Özel, aileleri ve yakınlarıyla isterlerse her şeyi değiştirebileceklerini söyledi.

"İĞNEDEN İPLİĞE HER ŞEYE ZAM GELEN BİR SÜRECİN İÇİNDEYİZ"

"Verin oyu, düşürelim mazotu." diyenlerin mazotu 43 liraya çıkardığını ileri süren Özel, şöyle devam etti:

"İğneden ipliğe her şeye zam gelen bir sürecin içindeyiz. Bundan sonraki süreçte artık hep beraber bu sorunları çözmek için bu iktidara bir 'dur' demeliyiz. Biliyoruz elbette bir yerel seçim ama şu hissiyatı yaşatmamalıyız, 'Emekliyi bu kadar zora koydun, yine oyu aldın, hayvancılık bitti ama yukarı köylerden oylar geldi. Siftahsız esnaf ama oyunu esirgemiyor. Ben bu kadar memnuniyetsizlik yarattım ama gene oyları aldım.' derlerse 1 Nisan günü yapacak bir şey yok. Çünkü artık 3-4 sene seçim yok, 1 Nisan'da dövünmek olmaz, bir gün önce 31 Mart'ta yapacak bir şey var. Sarı kartı gösterin, kırmızı ışığı yakın. 'Artık emeklinin sesini duyun, hayvancılık ile uğraşanın sesini duyun, esnafın sesini duyun ve artık bizim sesimizi duyun. Yoksa biz yokuz.' demenin zamanı geldi. Bunu demeyenlerin bundan sonra acı reçeteyi içeceğinden, bundan sonra kemeri yine bizlerin sıkacağından kimsenin şüphesi olmasın."

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Özel, öğretmenlere atama sözü verildiğini ama atama yapılmadığını, mülakatın kaldırılmadığını, çıraklık mağdurlarının emekli edilmediğini de savundu.

TÜRKİYE İTTİFAKI VURGUSU

Özgür Özel, Cumhur İttifakı'nın korku ittifakı olduğunu öne sürerek, şunları kaydetti:

"O ittifaktan ayrılan bir parti oldu, bizden de oldu. Ne diyoruz biz? Canımız sağ olsun. Orada geçen mayısta birlikte olduğu Yeniden Refah ayrıldı. Necmettin Hoca'nın oğlu ayrılana kadar iyiydi. Şimdi diyor ki 'Bunlar ip cambazı, ipe sapa gelmez, zübük, dolandırıcı, bunlardan hayır gelmez.' diyor. Bakın eski dosttan düşman olmaz. Dün öptüğü yüze bugün tükürenden, dün methettiğine bugün küfredenden, dün yol yürüdüğüne bugün iftira atandan, FETÖ'cü diyenden, o, bu diyenden bir şey olmaz. Biz dostumuzu biliriz, eski dostu düşman etmeyiz."

Artvin'de ve Türkiye'de ittifaklarının adının "Türkiye ittifakı" olduğunu dile getiren Özel, "Türkiye İttifakı'nda kim vardır? Milli takım gol atınca kim ayağa fırlıyorsa Türkiye İttifakı'ndadır. Filenin Sultanları dünya şampiyonu olurken İstiklal Marşı okunurken, Filenin Sultanlarıyla birlikte kim gözyaşı döküyor, gırtlağı düğümlenip İstiklal Marşı okuyorsa Türkiye İttifakı'nda bizimle beraberdir. Renklerimiz ay yıldızlı al bayraktandır ve hepimizin bildiği o güzel renklerdir." diye konuştu.