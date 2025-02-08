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        Haberler Gündem Politika Son dakika: Özgür Özel'den Kemal Kılıçdaroğlu'na: Üzerime alınmadım | Son dakika haberleri

        Özgür Özel'den Kemal Kılıçdaroğlu'na: Üzerime alınmadım

        CHP lideri Özgür Özel, erken seçim çağrısını yineleyerek, "Sandığı bir an önce önümüze koymak istiyorum. Bunun da bir yan etkisi, bir semptomu veya kaçınılmaz bir sonucu olarak Erdoğan aday olabilir. Onun da adaylığından vallahi korkmuyoruz. Türkiye'nin 1'inci partisiyiz" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.02.2025 - 16:03 Güncelleme: 08.02.2025 - 16:03
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        Özel'den Kılıçdaroğlu sözleri
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        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Yola çıktığınız arkadaşlarınızın ihanet etmemesi gerekiyor size' sözlerine ilişkin, "Onları hiç üstüme alınmadım. Hiç etmedim çünkü" dedi.

        Kılıçdaroğlu: Yol arkadaşınız ihanet etmemeli
        Kılıçdaroğlu: Yol arkadaşınız ihanet etmemeli

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Çankaya Belediyesi Zübeyde Hanım Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen Türkiye Kent Konseyleri Platformu 32'nci Genel Kurulu'na katıldı. Özel, her partinin, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) üzerinden Kent Konseyi toplantılarına katılımını önemsediklerini belirtti. Özel, "Bazen eleştiri alıyoruz, 'Onlar bize bir kazma kürek vermediler. Siz onlara dozer veriyorsunuz' diye. Ağır eleştiriler alıyoruz. Aslında pratik siyaset yönünden de eleştiriler haklı, bizim yaptığımız yanlış. Yıllarca yönetmiş, devlet elinde; ama AK Parti'nin belde belediyesinin ihtiyacını da Türkiye Belediyeler Birliği karşılıyor. Devlet böyle yönetilir, devletin içinden adaleti çekerseniz; geriye bir çete kalır. Siz, 'Geçmişte haksızlığa uğradık' diye bugün yeni seçilmiş bir AK Partili belde belediye başkanının talebine 'Kardeşim başka kapıya artık o işler değişti' derseniz; bugün size yapılanı, yarın iktidar olduğunuzda sizin yapacağınızın güvencesini vermiş olursunuz o insanlara. Oysa devletin hangi kurumu olursa olsun, adaletle yönetilmesi gerektiğine öyle stratejik olarak falan söylemiyoruz kalbimizle iman ediyoruz. Aklımızla buna inanıyoruz. Böyle yaşıyoruz. Evimizde de böyle yaşıyoruz" dedi.

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        'DEPREM BAKANLIĞI KURULMALI'

        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin 2'nci yılına ilişkin konuşan Özel, deprem bölgesinde yaşanan sorunlara dikkat çekti. Daha sonra Ege Denizi'nde yaşanan sismik hareketlere ve olası İstanbul depremine işaret eden Özel, "İstanbul depremi geliyor. Öyle 50 bin-100 bin değil, milyonlar ölecek. Ege'de sismik hareketlilik var, Yunanistan adaları boşaltıyor, hiçbir şey yok. Sayın Gökan Zeybek bu sismik hareketlilik olunca deprem bölgesine gidecek olmamıza rağmen hızla İzmir'e gitti. Ege Bölgesi'ndeki, kıyı Ege'deki bütün büyükşehir belediye başkanlarımızı topladı. Uzmanları aldı yanına ve bir olağanüstü durum masası oluşturdu. İzmir'de bu toplantıyı 60 kamera takip etti. Böyle bir gündemi kendi kendinize yaratamazsınız. Böyle bir gündemi var Türkiye'nin, böyle bir gerçekliği var. İnsanlar o kadar endişeli ki 60 kamera geliyor, Cumhuriyet Halk Partisi'nin olağanüstü deprem toplantısına. O yüzden bir an önce Sayın Erdoğan'ın, benim kendisine ısrarla söylediğim, bir kez önemle not aldığı, bir kez üstünde düşüneceğini söylediği 'Deprem Bakanlığı'nı, 'Depreme ve Doğal Afetlere Hazırlık Bakanlığı'nı kurmalı ve var gücümüzle dünyadan kaynak bulmaksa dünyadaki siyasi akrabalarımızı harekete geçirerek, dünyada kredi bulunabilecek tüm yapılara hep birlikte projeler yazarak, bunlar sizlerin de bildiği işler. Hem Ege'deki beklenen büyük depremi hem İstanbul depremini hem tüm Türkiye'nin fayları üzerinde olan tüm Türkiye'nin depreme hazırlık meselesinin siyaset üstü bir şekilde ele alınması gerekiyor" açıklamasında bulundu.

        'İSTANBUL'DA YAPILAN YARGI TERÖRÜDÜR'

        Özel, daha sonra gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. CHP'li belediyelerden memnuniyet oranının yüzde 58 çıktığını aktaran Özel, "Sayın Erdoğan da buna inanmamış, kendi ölçtürmüş. O da 61 bulmuş. O herhalde bizden birkaç hafta sonra yaptırdıysa, gitgide artıyor. Bunun üzerine bu sefer geçmişte mahkeme mahkeme gezdirip adaleti katlettiği seyyar giyotini siyasete çekmişken, bakan yardımcısı yapmışken olmayacak bir işle, yasal bir boşluktan yararlanarak, kendisi sadece milletvekili adayı olsa gidip İstanbul'a başsavcı olamaz artık. Bakan yardımcısı yaptığı kişiyi, o zamanlar kanunda 'Bakan yardımcılığı falan' yazmıyor diye gayri meşru bir şekilde aslında Anayasa'nın ve kanunların ruhuna aykırı bir şekilde tuttu, İstanbul'a Cumhuriyet Başsavcısı yaptı. Gittiği günden beri saldırmadık kimse kalmadı. Muhalif olan birilerine saldırıyor. Bunun adı bazen baro başkanı, bazen belediye başkanı, bazen sanatçı, bazen CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı. Ama şöyle bir şey var; gitgide de kendince çemberi daraltarak, en son Ekrem İmamoğlu'na da Sayın Başkanımızı da ifadeye çağırarak, kendince yargı terörü estiriyor orada. Yargı taciziydi, yargı terörüne döndü. İstanbul'da yapılan yargı terörüdür" dedi.

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        'O FOTOĞRAF DEĞİŞMEZ'

        Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'yla yarın 3'lü bir toplantı gerçekleştireceklerini söyleyen Özel, "Dün akşam deprem bölgesinden döndüm. Adıyaman, Kahramanmaraş ve Hatay'daysanız, o ziyaretin ne zaman ve nasıl sonlanacağı konusunda çok kesin bir şeyler söylemek mümkün değil. Orada soran arkadaşlara net bir şey söylememiştim; ama sizin sorunuz vasıtasıyla cevaplayayım. Yarın, Ekrem Bey de Ankara'ya gelecek, Mansur Başkan'la da görüşmüştük zaten, bir 3'lü toplantı yapmayı. Yarın uygun bir zamanda ve uygun bir ortamda geniş geniş oturup, hep birlikte içinde bulunduğumuz durum ve yürüttüğümüz süreç, bundan sonra da hep beraber ne yapabiliriz, onu konuşacağız. Bir şey değişmez; Ekrem Başkan'la Mansur Başkan'ın, Türkiye'ye umut veren, birbirlerinin ellerini havaya kaldırdığı fotoğraf değişmez. O fotoğraftan bir adım geriye gidersek, Türkiye'ye diz çöktürecekler. Bunun farkındayız" diye konuştu.

        'ERDOĞAN'IN ADAYLIĞINDAN VALLAHİ KORKMUYORUZ'

        İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun 'Şu an erken seçim için tarih belli değil. Adaylar da konuşuluyor, diğer partiler hiç yokmuş gibi davranılıyor' sözlerini değerlendiren Özel, şöyle konuştu:

        "Sayın Dervişoğlu'nun açıklamaları, doğru zeminde yapılan doğru tartışmalardır. Ama şöyle bir gerçeklik var. Şimdi Sayın Erdoğan'ın bir daha aday olmaması için gayret göstereceksek, erken seçim yapmamak üzere gayret göstereceğiz. Çünkü YSK'nın son kararını da biliyorsunuz, verdiği mazbatayı da biliyorsunuz. Bunu Erdoğan'ın 2'nci dönemi olarak saydılar. Anayasa'ya göre bu dönem aday olabilmesi, seçimlerin Meclis tarafından yenilenmesine bağlı. Erdoğan'ın işine gelecek bir takvimde buna 'Evet' demeyeceğimi daha önce söyledim. Durup durup, son 3-4 ayda gelip, 'Hadi seçimleri yenileyin' derse, 'Burada yokuz' diye söyledim. 14 bin 500 lira maaş alan bir emekliye, 'Erdoğan'ın aday olamayacağı seçim için 3 yıl daha bekleyeceğiz' diyemiyorum. 22 bin lira asgari ücret verilmiş, 20 bin lira ev kirası olan bir asgari ücretliye, 'Dur bekle, 3 sene daha sabret. Erdoğan'ın aday olma şansı yok' demek istemiyorum. O yüzden sandığı bir an önce önümüze koymak istiyorum. Bunun da bir yan etkisi, bir semptomu veya kaçınılmaz bir sonucu olarak Erdoğan aday olabilir. Onun da adaylığından vallahi korkmuyoruz. Türkiye'nin 1'inci partisiyiz."

        Özgür Özel, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Yola çıktığınız arkadaşlarınızın ihanet etmemesi gerekiyor size' sözlerine ilişkin, "Onları hiç üstüme alınmadım. Hiç etmedim çünkü" değerlendirmesinde bulundu.

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