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        Haberler Gündem Politika Özgür Özel, 32 anneyi aradı | Son dakika haberleri

        Özgür Özel, 32 anneyi aradı

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 32 anneyi telefonla arayarak, 'Anneler Günü'nü kutladı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.05.2025 - 18:36 Güncelleme: 11.05.2025 - 18:36
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        Özgür Özel, 32 anneyi aradı
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        CHP'den yapılan yazılı açıklamaya göre, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Anneler Günü nedeniyle 32 anne ile telefonda görüştü. CHP lideri Özel'in Anneler Günü'nü kutladığı isimler şöyle:

        CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun annesi Havva İmamoğlu ve eşi Dilek Kaya İmamoğlu, hayatını kaybeden TBMM Başkan Vekili Sırrı Süreyya Önder'in annesi Zeliha Önder ve kızı Ceren Önder Kandemir, tutuklu Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın eşi Esin Şahan ve annesi Sevim Şahan, tutuklu Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık'ın eşi Zehra Evin Çalık ve annesi Gülseren Çalık, tutuklu Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in eşi Selma Özer, tutuklu Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın annesi Perihan Akpolat ve eşi Yeşim Akpolat, tutuklu Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in eşi Firdevs Köseler ve annesi Ülkü Köseler, tutuklu İPA Başkanı Buğra Gökçe'nin annesi Şeyma Gökçe ve eşi Filiz Kahveci, tutuklu Can Atalay'ın annesi Şükran Atalay, tutuklu Tayfun Kahraman'ın eşi Meriç Kahraman, tutuklu Mine Özerden'in annesi Halide Birsen Özerden, Tunceli'de kaybolan Gülistan Doku'nun annesi Bedriye Doku, Gezi eylemlerinde hayatını kaybeden Berkin Elvan'ın annesi Gülsüm Elvan ve Ali İsmail Korkmaz'ın annesi Emel Korkmaz, Çorlu tren kazasında hayatını kaybeden Oğuz Arda Sel'in annesi Mısra Öz, 15 Temmuz darbe girişiminde hayatını kaybeden Abdullah Tayyip Olçok’un annesi Nihal Olçok, Ankara’da suikasta uğrayan eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş’in annesi Saniye Ateş ve eşi Ayşe Ateş, ISİAS Hotel’de kızı Selin’i kaybeden Ruşen Yücesoylu Karakaya, Cumartesi Anneleri’nden Hasan Ocak’ın annesi Maside Ocak, Kadıköy’de öldürülen Ahmet Minguzzi’nin annesi Yasemin Akıncılar, öldürülen Münevver Karabulut’un annesi Nagihan Karabulut, 6 Şubat depreminde oğlunu, kızını ve torununu kaybeden Nurgül Göksu, önceki İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, önceki CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu.

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

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