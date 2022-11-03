Özgün'den yeni tekli

Özgün'ün yeni şarkısı "İyiyim Diyemem"in düzenlemesini ve mix'ini Gürkan Kömürcü, mastering'ini Emre Kıral, video klibinin yönetmenliğini ise Burak Sesli üstlendi.

"EN GÜZEL HEDİYEM AİLEMLE BİR ARADA OLMAK"