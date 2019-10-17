Özgül Kavruk kimdir, nereli ve kaç yaşında? Şeklindeki sorular vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. 2008 yılında Ömer Seçkin ile dünya evine giren Özgül Kavruk anne olacak olmanın mutluluğunu yaşıyor. Fotoğraflarını ise Instagram hesabından paylaşmayı ihmal etmiyor.

ÖZGÜL KAVRUK KİMDİR, NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Özgül Kavruk 1 Aralık 1977 yılında Aydın'ın Söke ilçesinde dünyaya gelmiş, dizi oyuncusu ve mankendir.

Söke Lisesi eski müdürlerinden Ahmet Kavruk ile emekli öğretmen Nigar Kavruk'un kızı olan Özgül Kavruk 2000 yılında Derman Bey adlı dizi ile oyunculuğa başladı. 2001 yılında ise Böyle mi Olacaktı? adlı atv ekranlarında yayınlanan dzide rol aldı. Mankenliği ise İzmir'de başladı. 2008 yılında Ömer Seçkin ile evlendi.