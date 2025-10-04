Özgü Kaya: Victoria's Secret defilesinde Türkiye'yi temsil edeceğim

Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; oyuncu Özgü Kaya, önceki gün bir alışveriş merkezinde objektiflere yansıdı. Kaya; "Victoria's Secret defilesinde Türkiye'yi temsil edeceğim. O yüzden biraz heyecanlıyım. Türk oyuncular sık sık yurt dışında davet ediliyor, bu çok gurur verici bir şey. Bir yandan da Ayvalık ve İstanbul arasında mekik dokuyorum." dedi.

Yeni projesi nedeniyle sık sık Ayvalık'ta bulunduğunu söyleyen oyuncu, yaklaşık beş aydır birlikte olduğu şarkıcı Murat Dalkılıç'ın desteğinden de söz etti.

Oyuncu; "Ben defile için gideceğimden dolayı o gelemeyecek. Ama Ayvalık'a gidip gelirken bana eşlik ediyor, sağ olsun yalnız bırakmıyor. Her şey yolunda" ifadelerini kullandı.