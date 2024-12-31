Özgü Kaya, Eren Ören ile ayrıldığını açıkladı: Bazen olmuyor
Özgü Kaya, yaklaşık iki yıldır aşk yaşadığı Eren Ören ile ayrıldığını açıkladı. "Bazen olmuyor" diyen Kaya; "Saygı çerçevesinde sonlandırdık ilişkimizi" açıklamasında bulundu
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Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Özgü Kaya, Kuruçeşme'deki bir mekândan çıkarken objektiflere yansıdı. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan oyuncu, 20242ü değerlendirdi; "Benim için güzel geçti. Yaşadığımız sıkıntılar da oldu, onun için biraz inişli çıkışlı geçti de diyebilirim" dedi.
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"DOSTÇA AYRILDIK"
Astrologların 2025 için evlilik yılı olacağını belirttikleri hatırlatılması üzerine Özgü Kaya, Eren Ören ile yollarını ayırdığını açıkladı ve "Eren ile iki senelik birlikteliğimiz vardı, yakın zamanda yollarımızı ayırma kararı aldık. Bazen insanlar ne kadar iyi geçinseler de olmayabiliyor, biz de olamadık. Dostça ayrıldık, saygı çerçevesinde sonlandırdık ilişkimizi" ifadelerini kullandı.
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"HAYAT NE GETİRİRSE ONA RAZIYIM"
Özgü Kaya; muhabirlerin, "Ayrıldıktan sonra kendinizi ilişkiye tamamen kapatır mısınız?" sorusuna ise "Kendime asla böyle bir sınırlama getirmem. Tamamen akıştayım, hayat ne getirirse ona razıyım" yanıtını verdi.
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"SİSTEMİN DEĞİŞMESİNİ DİLİYORUM"
Yeni projelerle ilgili soruya da yanıt veren Özgü Kaya, bu yılın kendisi ve erken biten projelerdeki oyuncu arkadaşları için talihsiz bir sezon olduğunu belirterek; "Kamera önü, kamera arkası çok emek sarf ediyor. Özellikle en son yer aldığım ‘Güzel Aşklar Diyarı’ dizisi için çok üzgünüm. Çok erken bitti ve çok şans verilmedi. O emeğe çok saygı duyuyorum. Birazcık sistemin değişmesini diliyorum, çünkü şans verilirse daha güzel şeyler olabilir" şeklinde sitemkâr bir açıklamada bulundu.