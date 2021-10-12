Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Burak Serdar Şanal, önceki gün kendisi gibi oyuncu olan sevgilisi Özgü Kaya ile birlikte Bebek'te objektiflere yansıdı. Sabah erken saatlerde spor yapan aşıklar, ardından soluğu bir mekanda aldı.

"HEYECANLANIYORUM"

Kahvaltı yapan çift, mekan çıkışında muhabirlerle sohbet etmeyi de ihmal etmedi. Yeni projeleriyle ilgili konuşan Şanal, "Şu an ulusal saha tercih ediyorum. Tabii ki dijital projeler de geliyor. Ben zaten çok karakter seçen bir insan değilim. Bana farklı bir şey geldiğinde heyecanlanıyorum. Hep oynadığım bir şey değil de ters köşe seviyorum." ifadelerini kullandı.