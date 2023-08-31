Özge Ulusoy'un 1 milyon TL'lik tektaş detayı

"FARKLI YERLERE ÇEKİLDİ"

Öte yandan Özge Ulusoy'a geçtiğimiz yıllarda "Ne estetiği? Bol su içiyorum" şeklindeki sözleri hatırlatıldı. Ulusoy, konuyla ilgili açıklamada bulunarak "Öyle farklı yerlere çekildi ki ben sanki 'Su içtim burnum küçüldü' dedim. Tabii ki yüzümde estetik var ama sağlıklı beslenmeye de çok şey borçluyum. Hâlâ podyuma çıkıyorum ve kendime bakıyorum. İşin aslı bu" dedi.