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        Haberler Magazin Özge Ulusoy'un 1 milyon TL'lik tektaş detayı - Magazin haberleri

        Özge Ulusoy'un 1 milyon TL'lik tektaş detayı

        Uzun süredir Faruk Çolakoğlu ile aşk yaşayan Özge Ulusoy, Nişantaşı'nda görüntülendi. Parmağındaki tektaş yüzüğüyle dikkat çeken Ulusoy, gazetecilerin yüzüğü sorması üzerine utangaç tavırlar sergiledi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.08.2023 - 10:44 Güncelleme: 31.08.2023 - 10:44
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        • 1

          Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Özge Ulusoy, Nişantaşı'nda objektiflere yansıdı. Uzun süredir Faruk Çolakoğlu ile aşk yaşayan Ulusoy'un parmağında değeri 1 milyon TL'den fazla olduğu öğrenilen tektaş yüzük olduğu görüldü.

        • 2

          Özge Ulusoy, basın mensuplarının parmağındaki tektaş yüzüğü sorması üzerine utangaç tavırlar sergiledi. 40 yaşındaki Ulusoy, 'evlilik' sorularına "Hayırlısı" demekle yetindi.

        • 3

          Elinin üzerindeki dövmeleriyle dikkat çeken Özge Ulusoy, "Çok sevdiğim insanların isimleri yazıyor. Babamın adı da yazılı sevgilimin adı da..." diye konuştu.

        • 4

          "FARKLI YERLERE ÇEKİLDİ"

          Öte yandan Özge Ulusoy'a geçtiğimiz yıllarda "Ne estetiği? Bol su içiyorum" şeklindeki sözleri hatırlatıldı. Ulusoy, konuyla ilgili açıklamada bulunarak "Öyle farklı yerlere çekildi ki ben sanki 'Su içtim burnum küçüldü' dedim. Tabii ki yüzümde estetik var ama sağlıklı beslenmeye de çok şey borçluyum. Hâlâ podyuma çıkıyorum ve kendime bakıyorum. İşin aslı bu" dedi.

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