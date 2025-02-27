Uzun süredir Faruk Çolakoğlu ile birlikte olan, geçtiğimiz yıl sevgilisine; "Sen benim kahramanımsın" diyen Özge Ulusoy, bir hayli mutlu olduğu bir ilişki yaşıyor.

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Özel hayatına dair samimi açıklamada bulunan Özge Ulusoy, Faruk Çolakoğlu ile evleneceklerini duyurdu.

EVLİLİK AÇIKLAMASI

Özge Ulusoy, yaptığı açıklamada; "Evlilik olacak tabii ama acelemiz yok" ifadelerini kullandı.