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        Haberler Magazin Özge Ulusoy kahramanı Faruk Çolakoğlu ile evlenecek - Magazin haberleri

        Özge Ulusoy kahramanıyla evlenecek

        Özge Ulusoy, "Kahramanım" dediği iş insanı Faruk Çolakoğlu ile evleneceğini açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.02.2025 - 11:29 Güncelleme: 27.02.2025 - 11:29
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        Kahramanıyla evlenecek
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        Uzun süredir Faruk Çolakoğlu ile birlikte olan, geçtiğimiz yıl sevgilisine; "Sen benim kahramanımsın" diyen Özge Ulusoy, bir hayli mutlu olduğu bir ilişki yaşıyor.

        Özel hayatına dair samimi açıklamada bulunan Özge Ulusoy, Faruk Çolakoğlu ile evleneceklerini duyurdu.

        EVLİLİK AÇIKLAMASI

        Özge Ulusoy, yaptığı açıklamada; "Evlilik olacak tabii ama acelemiz yok" ifadelerini kullandı.

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        #özge ulusoy
        #Faruk Çolakoğlu

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