        Özge Ulusoy ile Arzu Sabancı pişti oldu

        Özge Ulusoy ile Arzu Sabancı pişti oldu

        Özge Ulusoy ile geçmişte ilişki yaşadığı Hacı Sabancı'nın annesi Arzu Sabancı, sosyal medya paylaşımında pişti oldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.09.2025 - 08:42 Güncelleme: 05.09.2025 - 08:42
        Hacı Sabancı ve Özge Ulusoy, uzun bir süre boyunca gündemi meşgul eden bir ilişki yaşamıştı. İş insanı Hacı Sabancı ile manken ve oyuncu Özge Ulusoy, 2011 yılında başlayan ilişkilerini 2017 yılında sonlandırdı. O dönem magazin basınının en çok konuştuğu çiftlerden biriydiler. Ayrılıkları da tıpkı ilişkileri gibi büyük yankı uyandırmıştı.

        Özge Ulusoy, paylaştığı pozlarla takipçilerinin beğenisini toplarken, aynı gün Hacı Sabancı'nın annesi Arzu Sabancı da aynı elbiseyi tercih ederek sosyal medyada fotoğraflarını paylaştı. Takipçiler, bu tesadüfi piştiyi anında fark etti.

        #özge ulusoy
        #Arzu Sabancı

