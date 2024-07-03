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        Haberler Magazin Özge Ulusoy'dan sevgilisi Faruk Çolakoğlu'na: Sen benim kahramanımsın - Magazin haberleri

        Özge Ulusoy'dan sevgilisi Faruk Çolakoğlu'na: Sen benim kahramanımsın

        Uzun süredir iş insanı Faruk Çolakoğlu ile birlikte olan Özge Ulusoy, sevgilisinin doğum gününü sosyal medya hesabından yaptığı romantik paylaşımla kutladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.07.2024 - 12:02 Güncelleme: 03.07.2024 - 12:14
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          Özge Ulusoy, uzun yıllardır iş insanı Faruk Çolakoğlu ile aşk yaşıyor.

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          İlişkilerini gözlerden uzak yaşayan ünlü çiftten Özge Ulusoy, sevgilisinin doğum gününü romantik bir paylaşımla kutladı.

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          Ünlü model, "Kral Faruk... Sen benim Kahramanımsın... Mutlu yıllar... Dünyanın en şanslı kızı benim sayende" notunu düştü.

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