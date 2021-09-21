"KİMSE BEN HAMİLEYKEN EĞLENCE BEKLEMESİN"



Hamileliğinde 6’ncı ayı geride bırakan ve kızını kucağına almak için gün sayan Özge Özpirinçci, "Hamileyken düğün yapmam. Elbette doğum öncesi sade bir nikah olur ama kimse benden hamileyken eğlence beklemesin. Herkes düğünde eğlenirken benim oturmam mümkün değil" demişti.