Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Geçtimiz şubat ayında kızı Luna'yı kucağına alan oyuncu Özge Özder, eşi Sinan Güleryiz ile birlikte Nişantaşı'nda görüntülendi. Bir restoranda yemek yiyen çiftin bir hayli keyifli olduğu görüldü.
"KIZIMIZ EMİN ELLERDE"
Dört aylık bebekleri Luna'yı bakıcıya bırakan ikili, uzun zaman sonra baş başa yemek yediklerini dile getirdi. Muhabirlerle sohbet eden çift, "Luna'mız şu an emin ellerde. Biz de uzun zaman sonra biraz vakit geçirmiş olduk. Pandemi bize yaradı diyebilirim. Sık sık bebeğimizle evdeydik. Ona çok zaman ayırdık" ifadelerini kullandı.
Öte yandan 2018 yılında Özge Özder ile dünyaevine giren ve kızları Eva Luna'yı dört ay önce kucağına alan müzisyen Sinan Güleryüz, baba olmanın kendisinde hissettirdiği duyguları dile getirmişti.
"İNANILMAZ BİR DUYGUYMUŞ"
35 yaşındaki Güleryüz, "O saniye itibariyle hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktı. İnanılmaz bir duyguymuş bu. Sizden bir parçaya bakmak, ona dokunmak, koklamak, nefes alışından tedirgin olmak, 'Her şey yolunda mı?' diye sürekli kontrol etmek... Sayamayacağım binlerce şey var ama hissettiğim ilk şey; Luna doğumhanede ağlarken yanına gittim, hemşireler kundaklıyorlarken eğilip, 'Kızım, korkma. Ben artık yanındayım' dediğimde bir anda sesimi tanıyıp, susması ve o an yaşadığımız şoktu... Sanki aylarca Özge'nin karnından beni hep dinlemiş ve sesimi tanıyıp, buna olumlu bir tepki vermişti. Bu benim için inanılmaz bir durumdu. Özge'nin karnındayken Luna'ya fazlaca gitar çalıp, şarkı söylerdim. Bir gün bunu denedim ve sanki daha önceden birçok sefer bunu önceden duymuş gibi dikkat kesilip, gülümsemeye başladı. Sanıyorum ses dediğimiz şeyin ne kadar önemli olduğunu gösteren iki eşsiz olayı görmüş olduk bizde..." açıklamasında bulunmuştu.
"KÜÇÜKLÜKTEN GELEN BİR ALIŞKANLIK"
"Baba olmaktan korktunuz mu?" sorusuna da yanıt veren Sinan Güleryüz, "Ben baba olmayı çok önce istemeye başladım ki... Hatta çocuklarla diyaloğum hep çok farklı olmuştur. Gittiğimiz her yerde çocuklara mutlaka zaman ayırırım ve kısa bir süre sonrada onların oyun abisi olmayı başarırım. Sanıyorum bu da küçüklükten gelen bir alışkanlık. Voleybol oynadığım zamanlar da hep alt takımlara, küçük yaş gruplarına abilik yapardık. Bir abi, ileride de bir baba olmanın duygusuna ben çok önceden girmiştim zaten" demişti.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!