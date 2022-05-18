"Ne yapacaksak bugün yapalım!"

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Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Oyuncu Özge Özder, SMA hastası Pera ve annesi ile birlikte Etiler'deki bir alışveriş merkezinde buluştu.

İlk günden beri Pera’nın kampanyasına destek olan Özder, "Pera, Luna’nın manevi kardeşi. İnşallah en kısa zamanda birlikte oynayacaklar." dedi.

Yardım çağrısında bulunan Sinan Güleryüz ise, "İlla maddi yardım olmak zorunda değil. Durumu olmayanlar Pera’nın sayfasını paylaşarak daha fazla kişiye ulaşmamızı sağlayabilirler." açıklamasını yaptı.

"NE YAPACAKSAK BUGÜN YAPALIM"

Oyuncu, "5-10 liralarla bugüne geldi kampanya. Az, çok demeden yardımlarınızı esirgemeyin. Geç kalmadan ne yapacaksak hemen bugün yapalım." ifadelerini kullandı.