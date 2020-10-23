Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Oyuncu Özge Özder ve müzisyen eşi Sinan Güleryüz, önceki gün Levent'te görüntülendi.

Muhabirlerin sorularını yanıtlayan çift, köpeklerini hava almaya çıkardıklarını söyledi.

İkili, "Burası bizim mahallemiz. Zaman zaman köpeklerle çıkıp, turluyoruz" açıklamasını yaptı.