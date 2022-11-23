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Özge Özder: Ailece domuz gribi olduk - Magazin haberleri

Özge Özder: Ailece domuz gribi olduk

10 gündür hasta olduğunu ve yeni iyileştiğini dile getiren ünlü oyuncu Özge Özder, "Maalesef ailece domuz gribi olduk, 40 derecenin üstünde korkutucu bir ateşle bayağı mücadele verdik, yeni anlattık" açıklamasında bulundu

Giriş: 23.11.2022 - 08:07 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Oyuncu Özge Özder, önceki gün Etiler'deki bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Özder, basın mensuplarıyla sohbet etmeyi ihmal etmedi.

  • "DOMUZ GRİBİNİ YENİ ATLATTIK"

    10 gündür hasta olduğunu ve yeni iyileştiğini açıklayan Özge Özder, "Domuz gribi olduk, 40 derecenin üstünde korkutucu bir ateşle bayağı mücadele verdik. Maalesef ailecek hasta olduk, yeni atlattık" dedi.

     

  • "KORKUNÇ BİR PATLAMA YAŞADIK"

    "Ay Perisi Luna" isimli kitap yazan ve serinin ikincisini hazırladığını belirten Özder, "Onun geliri de SMA hastası olan Masal bebeğe gidecek" açıklamasını yaptı.

    İstanbul Taksim’de 6 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısı hakkında konuşan Özge Özder, "Maalesef Taksim'de korkunç bir patlama yaşadık. Hepimiz o bebek arabasını konuştuk. Masal bebek, henüz üç buçuk aylık. Sinan'da onun için iki tane konser düzenleyecek. Her şey Masal bebeğe bağışlanacak, altı aylığa kadar halledersek hiç hasar almadan bitireceğiz" ifadelerini kullandı.

     

  • "İSTEDİĞİM KADAR SANAT TÜKETEMİYORUM"

    Sinema hazırlıklarından bahseden Özder, "Filmlerin artması çok önemli, gişelerini çok takip edemiyorum. Anne olduğumdan beri takip hiç edemedim. İstediğim kadar da sanat tüketemiyorum" dedi.

    "TEKLİF GELİRSE DEĞERLENDİRİLİR"

    Eva Luna hakkında açıklamalarda bulunan ünlü oyuncu, "Kızım televizyonda beni izleyince hemen gösteriyor. Kendisini de ekranda görmek hoşuna gidiyor. Çocuk için dizi veya reklam teklifi şu an yok. Bir ön yargımız yok, gelirse değerlendirilir" ifadelerini kullandı.

     

  • "BAKICI ALMIYORUZ"

    Öte yandan daha önce gazetecilerin, "Luna büyürken halleri değişiyor mu? Nasıl bir çocuk?" sorusuna yanıt veren oyuncu, "Şu an 14 aylık, biraz daha kendi istediklerini yapıyor. Kendi yemek istediklerini yapıyor, bir de yürütüyoruz artık. Biz bakıcı da almıyoruz, Sinan ile beraber işlerimizi dengeleyip, öyle bakıyoruz. Bir de annem sağ olsun bakıyor biz yokken" demişti.

     

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