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Habertürk'ten Atakan Makar'ın haberine göre; Aşkları tam gaz devam eden Özge Gürel ile Serkan Çayoğlu, tatil için Bodrum'u seçti. Sezonu açan çift, önceki gün Yalıkavak'ta objektiflere yansıdı.

Muhabirlerle sohbet etmeyi ihmal etmeyen ikili, "Tatil başladı. Birkaç gün buralardayız." diyerek, oradan ayrıldı.

"BİZ BİRBİRİNE AŞIK BİR ÇİFTİZ"

Meslektaşı Serkan Çayoğlu ile dört yıldır aşk yaşayan Gürel, özel hayatıyla ilgili konuşmuştu. Samimi açıklamalarda bulunan 34 yaşındaki oyuncu, "Çok şanslıyım! Her gün gözlerimi aşka açıyorum ve sevildiğimi bilerek uyanıyorum. Bu hayatta sahip olunabilecek şahane bir güç... Biz birbirine aşık bir çiftiz ve hayatı böyle yaşıyoruz." ifadelerini kullanmıştı.