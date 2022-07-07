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Özge Gürel'den Serkan Çayoğlu'na vasabili nişan kahvesi! - Magazin haberleri

Özge Gürel'den Serkan Çayoğlu'na vasabili nişan kahvesi!

Geçtiğimiz ay kendisi gibi oyuncu olan Serkan Çayoğlu ile nişanlanan Özge Gürel, samimi açıklamalarda bulundu. Kız isteme töreniyle ilgili konuşan Gürel, Çayoğlu'nun kahvesine tuz yerine vasabi koyduğunu açıkladı

07.07.2022 - 12:29 | Güncelleme: ABONE OL
HABERTURK.COM

  • 7 yıl önce aynı dizinin setinde tanışıp aşk yaşamaya başlayan Özge Gürel ile Serkan Çayoğlu, hayatlarını birleştirmeye karar verdi. Evlilik yolunda ilk adımı atan oyuncu çift, geçtiğimiz ay aile arasında düzenlenen bir tören ile nişanlanmıştı.

  • "TATLI STRESLER BAŞLADI"

    Habertürk'ten Ferit Tuğluk'un haberine göre; Gürel ve Çayoğlu, önceki gün Etiler'deki bir mekandan çıkarken objektiflere yansıdı. 

    Muhabirlerin sorularını yanıtlayan ünlü çiftten Serkan Çayoğlu, düğün için "Tatlı stresler başladı." ifadelerini kullandı. 

  • Çayoğlu, kız isteme merasiminin hatırlatılması üzerine "Çok güzel geçti, tam aklımızdaki gibi oldu. Çok samimi güzel duygularla geçti. Arkadaşlarımız ve ailemizle baya sabaha kadar oturduk, eğlendik." diye konuştu.

    Nişan töreninin örf ve adetlere uygun bir şekilde yapıldığını söyleyen Serkan Çayoğlu, "Biz babaannemizin de olmasını istedik, öyle yaptık." ifadelerini kullandı.

  • Özge Gürel de "Çok güzel geçti, istediğimiz gibi oldu. Sevdiğimiz insanlar ve ailemizle, çok mutlu olduk." dedi.

  • "TUZLU DEĞİL, VASABİLİ KAHVEYDİ O"

    Gürel, ayrıca Çayoğlu'nun tuzlu kahve içerken çekilen videosunun hatırlatılması üzerine "Tuzlu değil o, vasabili!" dediği sırada Çayoğlu, "Ben içerisinde ne vardı hala çözemedim. Acı, baharat değişik bir kahveydi." ifadelerini kullanarak, nişanlısına takıldı. Gürel ise," Sevgilimin damak tadı böyle şeylere alışık, o sever böyle değişik tatlar denemeyi." şeklinde cevap verdi. Baharat sevdiğini söyleyen Çayoğlu, "Böyle bir şey de beklemiyordum." dedi.

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