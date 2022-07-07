Çayoğlu, kız isteme merasiminin hatırlatılması üzerine "Çok güzel geçti, tam aklımızdaki gibi oldu. Çok samimi güzel duygularla geçti. Arkadaşlarımız ve ailemizle baya sabaha kadar oturduk, eğlendik." diye konuştu.

Nişan töreninin örf ve adetlere uygun bir şekilde yapıldığını söyleyen Serkan Çayoğlu, "Biz babaannemizin de olmasını istedik, öyle yaptık." ifadelerini kullandı.