        Haberler Magazin Özge Gürel'den eşi Serkan Çayoğlu sorusuna yanıt: Tekrara düşmek istemiyoruz

        Özge Gürel: Tekrara düşmek istemiyoruz

        Kendisi gibi oyuncu olan Serkan Çayoğlu ile evli olan Özge Gürel, eşi ile aynı projede yer alıp almak istemediği sorusuna "Sürekli tekrara düşmek istemeyiz. Önceliğimiz beraber oynamak değil, iyi bir hikâyenin peşinden gitmek olur" yanıtını verdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.10.2025 - 08:42 Güncelleme: 01.10.2025 - 08:42
        "Tekrara düşmek istemiyoruz"
        Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Özge Gürel, 'Don Kişot' adlı oyunun prömiyerinde objektiflere yansıdı. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Gürel; "Çok merak ediyorum, eminim çok güzel olacaktır" dedi.

        Şu aralar dinlenme sürecinde olduğunu söyleyen Özge Gürel, geçtiğimiz haftalarda İtalya’da aldığı 'Uluslararası Yıldız' ödülünün gururunu yaşadığını söyledi.

        Özge Gürel, eşi Serkan Çayoğlu ile aynı projede yer alma ihtimalinin olup olmadığının sorulması üzerine; "Sürekli tekrara düşmek istemeyiz ama çok iyi bir senaryoda, ikimizin de keyif alacağı bir hikâyeyi kaçırmak istemeyiz. Önceliğimiz beraber oynamak değil, iyi bir hikâyenin peşinden gitmek olur" ifadelerini kullandı.

        #Özge Gürel
        #Serkan Çayoğlu

