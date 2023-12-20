Özge Borak: Sözlerim çarpıtıldı

Özge Borak, açıklamasının yanlış anlaşıldığını belirterek bu konuda bir açıklama yaptı; "Sözümün çarpıtıldığı, farklı anlam çıkartılmaya çalıştığı konuların hiçbirine cevap vermem. Kim ne anlamak istiyorsa onu anlayacaktır. Fakat çok uzayıp gitmiş olan ve maalesef sadece beni ilgilendirmeyen bir konuya açıklık getirmek isterim. 'Ayıp olmasın diye evlendim' gibi bir cümle kurmadım. Anlatmaya çalıştığım konuda sözlerimi sırf magazinsel olsun diye çarpıtan her kimse asıl ayıp edendir. Kaldı ki beni biraz olsun seyretmiş, tanımış, röportajımı izlemiş kimse böyle bir cümle kurduğuma inanmaz. Zaten programı izleyenler ne anlatmaya çalıştığımı anladılar. Bugüne kadar kimseyle söz savaşına girmemiş, boşandığı zaman dahi tek kelime etmemiş biri olarak yıllar geçtikten sonra mı konuşacağım? Yapmayın rica edeceğim. Dinlemeden, izlemeden ve tabii anlamadan, sadece manşet üzerinden yorum yapanlar var. Yapmayın, önce anlayın. Elbette sevmek mecburiyetinde değilsiniz, saygımızı yitirmeyelim. İyi günler..."