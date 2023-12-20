Özge Borak: Sözlerim çarpıtıldı
Özge Borak, 8 ay önce yaptığı; "Doğru yolda olmadığına inandığım bir şeyden daha önce vazgeçebilirdim ama ayıp olmasın ya şimdi, o kadar da adım attık diye vazgeçmedim" şeklindeki açıklamasının yanlış anlaşıldığını dile getirdi
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2006 - 2010 arasında Bülent Şakrak, 2012 - 2014 arasında ise Ata Demirer ile evlilik yaşayan Özge Borak, 8 ay önce evlilikle ilgili açıklamalarının yanlış anlaşıldığını dile getirdi.
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"SADECE İSTİYORUM DİYE ÇOCUK YAPMADIM"
Özge Borak'ın açıklaması şöyleydi; "Anneyle babayla arkadaş olunmasının doğru olduğunu düşünmüyorum. Bir miktar tabii ki olabilir ama arkadaş başka bir şey. Fazlası kavram karmaşasına gider. Anneme söylediğim bir şeyi babamdan, babama söylediğim bir şeyi annemden duymamışımdır, muhteşemler. Bu saatten sonra olabilirse, onlar gibi ebeveyn olmak isterim. Anne olmak çocukluğumdan beri istediğim bir şeydi. Hep çok istedim ama olmadı. Yaşadığım ilişkilere baktığımda, kimseyi suçlamak için de söylemiyorum; bazı şeylerin yolunda gitmeme ihtimalini öngörüp, sırf sadece istiyorum diye çocuk yapmadım."
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"ARTIK KİMSEYE VERECEK HESABIM YOK"
Özge Borak, “Sen kendi doğrularına göre yaşıyor musun?” sorusuna şu cevabı vermişti; "Yaşamıyordum, büyük oranla yaşamıyordum. Neden? Eski evliliklerime de gidebiliriz. Doğru yolda olmadığına inandığım bir şeyden daha önce vazgeçebilirdim. Ayıp olmasın ya şimdi, o kadar da adım attık diye vazgeçmedim. Belki de son sekiz yıldır kendi doğrularımla yaşıyorum. Artık kimseye verecek bir hesabım yok, bu benim hayatım. Kimseye kötülüğüm yok, bu kararı ben verdim diye yaşıyorum hayatı."
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Özge Borak, açıklamasının yanlış anlaşıldığını belirterek bu konuda bir açıklama yaptı; "Sözümün çarpıtıldığı, farklı anlam çıkartılmaya çalıştığı konuların hiçbirine cevap vermem. Kim ne anlamak istiyorsa onu anlayacaktır. Fakat çok uzayıp gitmiş olan ve maalesef sadece beni ilgilendirmeyen bir konuya açıklık getirmek isterim. 'Ayıp olmasın diye evlendim' gibi bir cümle kurmadım. Anlatmaya çalıştığım konuda sözlerimi sırf magazinsel olsun diye çarpıtan her kimse asıl ayıp edendir. Kaldı ki beni biraz olsun seyretmiş, tanımış, röportajımı izlemiş kimse böyle bir cümle kurduğuma inanmaz. Zaten programı izleyenler ne anlatmaya çalıştığımı anladılar. Bugüne kadar kimseyle söz savaşına girmemiş, boşandığı zaman dahi tek kelime etmemiş biri olarak yıllar geçtikten sonra mı konuşacağım? Yapmayın rica edeceğim. Dinlemeden, izlemeden ve tabii anlamadan, sadece manşet üzerinden yorum yapanlar var. Yapmayın, önce anlayın. Elbette sevmek mecburiyetinde değilsiniz, saygımızı yitirmeyelim. İyi günler..."