ÖZET İZLE - Beşiktaş 3-2 St. Patrick's
Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi 3. Eleme Turu'nda İrlanda temsilcisi St. Patrick's'i 3-2 yenerek play-off turuna yükseldi. Siyah-beyazlılar, UEFA Konferans Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında deplasmanda 4-1 mağlup ettiği St. Patrick's'i evinde de 3-2 yenerek tur atladı. Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi Play-off turunda İsviçre ekibi Lausanne ile mücadele edecek
UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu rövanşında İrlanda ekibi St. Patrick's'i 3-2 yenen Beşiktaş, play-off turuna yükselerek İsviçre ekibi Lausanne'ın rakibi oldu.
Karşılaşmaya Gabriel Paulista'nın ceza sahası içinde topa elle müdahalesinin ardından verilen penaltıyla başlayan İrlanda ekibi, 3. dakikada Carty'nin penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti.
Beşiktaş: 3 - St. Patrick's: 2 | Maç Özeti
34. dakikada McLaughlin'in golüyle 2-0 öne geçen St. Patrick's karşısında 43. dakikada Demir Ege Tıknaz'ın golüyle soyunma odasına 2-1 geride giden Beşiktaş, 49. dakikada Tammy Abraham'la beraberliği yakalarken 79. dakikada Joao Mario'nun golüyle skoru 3-2 lehine çevirdi.
İlk maçı 4-1 kazanan siyah-beyazlılar, rövanştaki 3-2'lik galibiyetle tur atlayan taraf oldu.