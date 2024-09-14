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        Haberler Gündem Güncel Özel ve Kılıçdaroğlu nikah şahidi oldu | Son dakika haberleri

        Özel ve Kılıçdaroğlu nikah şahidi oldu

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanvekili ve CHP Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca'nın oğlu Ozan Karaca ve hayatını birleştirdiği Ezgi Emren'in nikah şahitliğini yaptı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.09.2024 - 19:44 Güncelleme: 14.09.2024 - 19:44
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        Özel ve Kılıçdaroğlu nikah şahidi oldu
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        TBMM Başkanvekili ve CHP Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca ve Mehmet Karaca çiftinin oğulları Ozan Karaca ile Nuray Emren ve Tarık Emren çiftlerinin kızları Ezgi Emren'in nikah merasimi Pamukkale Sağlık Eğitim Vakfı'nın (PASVAK) Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'ndeki tesislerinde yapıldı.

        NİKAH ŞAHİTLİĞİNİ ÖZEL, KILIÇDAROĞLU, BAŞARIR VE AKIN YAPTI

        Ozan ve Ezgi çiftinin nikahını Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu kıydı. Çiftin nikah şahitliğini CHP Genel Başkanı Özgür Özel, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın yaptı.

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        Nikah törenine ayrıca TBMM'deki partilerin grup başkanvekillerinin yanı sıra CHP Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka, İstanbul Milletvekili Engin Altay, CHP Ankara milletvekilleri Semra Dinçer ile Aliye Ersever, CHP İzmir Milletvekili Yüksel Taşkın, CHP Kocaeli Milletvekili Mühip Kanko, CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, CHP Muğla Milletvekili Gizem Özcan'ın yanı sıra çok sayıda belediye başkanı, il başkanı ve partili katıldı. Nikahı kıyan Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu genç çifte ömür boyu mutluluklar diledi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise geline nikah cüzdanını teslim etti.

        KILIÇDAROĞLU NAZIM HİKMET'İN ŞİİRİNİ OKUDU

        Özel, "Nikahı gerçekleştirdik. Damadımız Ozan Karaca ile zaten sık sık temas halindeyiz. Genç çiftimize mutluluklar diliyorum" dedi.

        Kılıçdaroğlu da Nazım Hikmet'in 'Münevver'in Doğum Günü' adlı şiirini okudu ve çifte mutluluklar diledi.

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

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