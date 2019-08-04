Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Muhsine, 17 yaş altı kadınlar T20 kategorisinde mücadele ettiği İsviçre'deki şampiyonada ikinci altın madalyasını elde etti.

Muhsine, 1500 metre yarışındaki 5 dakika 11 saniyelik derecesiyle 400 metreden sonra bir kez daha kürsünün zirvesine çıktı.