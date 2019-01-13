Özel okul Bursluluk sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Bursluluk sınavları başlıyor. 2019 yılında bir çok özel okul bursluluk sınav tarihlerini yayınladı. Öğrenciler sınav tarihlerini merak ediyorlardı. Bahçeşehir, Bilfen, Doğa, Ted koleji gibi bir çok özel okul bursluluk sınavı için tarih verdi.

İŞTE ÖZEL OKULLAR BURSLULUK SINAVI TARİHLERİ

BAHÇEŞEHİR KOLEJİ

Bahçeşehir Koleji bursluluk sınav tarihini açıkladı. 2019 yılında da bursluluk sınavı yapacak olan Bahçeşehir Koleji sınav tarihini 16 ve 23 Şubat olarak belirledi.

BİLFEN KOLEJİ GİRİŞ SINAVI

Sınava giren 1, 2, 3, 4, 5, 6, ve 7. sınıf öğrencileri için ön-görüşme ve giriş sınavı gerçekleştirmektedir. Bu sınav Bilfen'e kayıt olmak için sadece bir seviye belirleme sınavıdır. Sınavda başarı gösteren öğrenciler bir sonraki dönem için okula kayıt yaptırmaya hak kazanmaktadır. Bilfen Koleji, 2019-2020 dönemi için yapacağı giriş sınavı tarihini 23 Şubat Cumartesi olarak belirledi.

DOĞA KOLEJİ

Doğa Koleji bursluluk sınavı 2019 yılında 12-13 Ocak tarihlerinde gerçekleştirilecek. Sınava 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. sınıf öğrencileri katılabilecek. Bursluluk sınavı tüm Doğa Koleji kampüslerinde eş zamanlı olarak yapılacak.

TED RÖNESANS KOLEJİ

TED Rönesans Koleji giriş sınavı tarihi 24 Şubat 2019 Pazar gerçekleştirilecek. Giriş sınavına katılmak isteyen öğrencilerin 21 Şubat tarihine kadar TED Rönesans Kolejine başvuru yapmaları gerekiyor.

FİNAL OKULLARI

Final Okulları 2019 senesinde de başarılı öğrencilere bünyesinde burslu okuma imkanı sağlayacak. Final Okulları bursluluk sınavı tarihlerini, saatlerini ve başvuruların ne zaman başlayacağını açıkladı. Sınav 23-24 Şubat 2019 tarihinde gerçekleştirilecek.

UĞUR KOLEJİ

Uğur Okulları öğrencilerin başarı düzeylerini ölçmelerine imkan tanımak ve burs olanağı sağlamak amacıyla Ocak -Şubat aylarında Uğur Kabul ve Bursluluk Sınavı (UKS) gerçekleştirmektedir. 2019 senesinde de bursluluk sınavı yapacak olan Uğur Okulları sınav tarihini açıkladı. Sınav 12-13 Ocak tarihlerinde yapılacak.

İSTEK OKULLARI

İstek Okulları 2019 senesinde yapacağı bursluluk sınavını 10 ve 17 Şubat tarihlerinde gerçekleştirecek. 10 Şubat tarihindeki sınava lise öğrencileri katılabilirken, 17 Şubat tarihinde yapılacak sınava ise ortaokul öğrencileri girebilecek.

AMERİKAN KÜLTÜR KOLEJİ

Amerikan Kültür Koleji bursluluk sınavı 2018 yılında 10 ve 11 Şubat tarihlerinde gerçekleştirildi. 2019 yılında yapılacak olan bursluluk sınavı tarihinin ise yakın bir zamanda açıklanması bekleniyor. amerikan Kültür Koleji bursluluk sınavı tarihi açıklandığında sitemiz üzerinden duyurulacaktır.

BOĞAZİÇİ OKULLARI

Boğaziçi Okulları bünyesinde burslu okuma şansı yakalayacak öğrencileri 16 Şubat 2019 tarihinde gerçekleştireceği bursluluk sınavı ile belirleyecek. Bursluluk sınavında başarı gösteren öğrencilere %10 ile %100 arasında değişen burs imkanı tanınacak.