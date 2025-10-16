Habertürk
    Takipde Kalın!
        Haberler Gündem Politika Özel: Kredi kartlarının bütün faizlerini sileceğiz | Son dakika haberleri

        Özel: Kredi kartlarının bütün faizlerini sileceğiz

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmalarının ardından partisince başlatılan mitingler kapsamında Sarıyerde katılımcılara hitap etti. CHP iktidarında ilk 100 gün içinde takibe düşmüş kredi kartlarının bütün faizlerini sileceklerini söyleyen Özel, borcun ana parasını da böleceklerini kaydetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.10.2025 - 00:25 Güncelleme: 16.10.2025 - 00:41
        Özel: Kredi kartlarının bütün faizlerini sileceğiz
        CHP Genel Başkanı Özel, "Millet iradesine sahip çıkıyor" sloganıyla düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, Sarıyer ve tüm Türkiyedeki vicdanlı insanlara seslenmeye geldiklerini söyledi.

        İstanbulda 160 kreş ve 18 öğrenci yurdu açtıklarını belirten Özel, CHP'nin halka hizmet etmenin adresi olduğunu dile getirdi.

        Özel, sosyal demokratlar olarak adil, eşit ve doğru bir vergi düzeninden yana olduklarını ifade ederek, "Biz sosyal demokratların, muhafazakar demokratların, milliyetçi demokratların, Kürt demokratların, liberal demokratların, sosyalist demokratların bir arada durabildiğini gösteren Türkiye İttifakıyız." dedi.

        "KREDİ KARTLARININ BÜTÜN FAİZLERİNİ SİLECEĞİZ"

        CHP iktidarında ilk 100 gün içinde takibe düşmüş kredi kartlarının bütün faizlerini sileceklerini söyleyen Özel, borcun ana parasını da böleceklerini kaydetti.

        Özel, çiftçilerin zor durumda olduğunu savunarak, "Bunların, tarım kredileri ile ilgili faizleri kaldıracağız, anaparalarını böleceğiz. Eksi bakiyeye düşmüş hesaplarda faizlerini sileceğiz, anaparasını böleceğiz." diye konuştu.

        Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş hakkında soruşturma izni istenmesine ilişkin Özel, "Ankarada da, İstanbulda da, İzmirde de, Antalyada da, Adanada da arkadaşlarımızın uğradıkları saldırıların siyasi olduğunu, AK Parti açısından çıkar amaçlı olduğunu, arkadaşlarımızın kamuyu zarara uğratmadıklarını ve en ufak bir beytülmala el uzatmadıklarını biliyoruz." ifadelerini kullandı.

        "BURSU KESİLEN GENÇLERE BURS, YURTTAN ATILAN GENÇLERE YURT"

        Bir boykot listesi ilan ettiklerini, o listeye üniversite kampüslerinde öğrencilerin rahatsız olduğu bir kahve şirketini dahil ettiklerini kaydeden Özel, şöyle devam etti:

        "Gençlerle görüştüler. Aylar süren görüşmelerden sonra biz kendimizin, partimizin değil, gençlerin bir talebini bir buluşma noktası olarak ortaya koyduk. O şirket, Biz madem ki kampüslerde rahatsızlık yaratıyoruz, kampüslerdeki bütün karımızı aktaralım bir yere. dediler. Bizim bunu partimize alacak halimiz yok. Dedik ki 19 Mart darbesinin mağdur ettikleri var. Bursu kesilen gençlere burs, yurttan atılan gençlere yurt, mağdur kimse oraya aktaracağız. Bunu geçen hafta ilan ettik. Allah var, çatıştık ama şirketin yöneticileri, sahibi gayet üsluplu, gayet efendi bir süreç yönettiler. Kendileri açısından da gençlerin takdirine bıraktık, onların da takdiriyle bir noktaya getirdiler."

        Özel, 31 Mart seçimlerinde önemli mücadelelerden bir tanesini Arnavutköyde de verdiklerini ifade ederek, "Arnavutköy Cumhuriyeti Halk Partisinin en zayıf olduğu yerlerden biriydi. Küçük bir farkla seçimi kaybettik. Arnavutköy, Kanal İstanbul rezaletinin yaşandığı ilçelerden biri. Orada, gelecek hafta konuşacağımız, neler yaptığını bildiğimiz, bütün Türkiyenin gözlerinin önüne haftaya çarşamba bu vakitlerde sereceğimiz büyük bir rezalet var. Buradan bütün İstanbulu, AK Partinin kalesi diye bilinen ama demokrasinin kalesi olmaya bir seçim kalmış Arnavutköye bekliyorum." diye konuştu.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

        #Son dakika haberler
