Özel gereksinimli öğrencilerin okulunda anneleri de meslek öğreniyor

Edremit ilçesinde 2 yıl önce açılan Özel Eğitim Uygulama Okulu, engelli çocukların yanı sıra annelerinin de zamanlarını verimli değerlendirdiği bir mekan haline geldi.

Çocuklarıyla geldikleri okulda kendileri için oluşturulan alanda bir araya gelen anneler, Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü bünyesinde açılan dikiş nakış ve el sanatları kurslarına katılıyor.

Bu sayede hem sosyalleşme hem de el becerilerini geliştirme imkanı bulan anneler, evlerinde kullanmadıkları veya çevreden topladıkları eski malzemeleri yeni ürünlere dönüştürerek satışa sunuyor.

Çocukların yanı sıra annelerin de okulda eğitim aldığını belirten Aşan, şunları kaydetti: "Daha önce 'Vali Evi' olarak kullanılan bu alan Sayın Vali'miz Ozan Balcı'nın talimatıyla Özel Eğitim Uygulama Okulu'na dönüştürülmüştü. Özel gereksinimli çocuklarımız burada eğitimlerini sürdürüyor. Anneler de çocuklarıyla her gün okula geliyor. Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünün açtığı kurslara katılarak meslek sahibi oluyorlar. Aynı zamanda geri dönüşüm malzemeleriyle süs eşyaları üretip bunları sergiliyorlar."

Usta öğretici Filiz Canlı ise annelerin mesleki eğitimle becerilerini geliştirdiğini ifade ederek, "Yaptığımız ürünleri yıl sonunda düzenlediğimiz sergilerde satıyoruz. Ürünlerden elde ettiğimiz gelirle malzeme alarak eğitimlerimizi sürdürüyoruz. Anneler, çocuklarından ayrılmadan hem eğitim alıyor hem de üretim yapıyor. Annelerimiz için mutluluk verici bir ortam. Burası sadece öğrencilerin değil, velilerimizin de okulu" diye konuştu.

"OKUL BİZİM İKİNCİ YUVAMIZ HALİNE GELDİ"

Anne Hatice Burkay, okulda çok güzel zaman geçirdiklerini dile getirerek, "Çocuklarımızı öğretmenlerine teslim ettikten sonra usta öğreticimiz eşliğinde el sanatları eğitimleri alıyoruz. Çok güzel bir ortam oluşturduk. Güzel vakit geçiriyoruz. Bizim için inanılmaz bir deneyim oluyor. Okulda kocaman bir aile haline geldik" dedi.