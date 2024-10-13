Özel: Erken seçim olmazsa Erdoğan aday olamaz

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Datça İlçe Başkanlığı ile Datça Belediye Başkanlığı'na ziyarette bulundu.

Özel, katıldığı il başkanları toplantısında erken seçim ile partisinin cumhurbaşkanı adayının kim olacağı yönünde açıklamalarda bulundu.

"CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ERKEN SEÇİM YAPMAZSA ADAY OLAMAZ"

Özel erken seçime ilişkin, "Sayın Erdoğan seneye kasımda erken seçime varım demiyorsa ondan sonra bir daha erken seçim yapamayacak demektir. YSK'nın kararına göre bile ikinci dönemi ve bu dönemde 360 kişi oy vermeyecekse seçim öne alınamayacak ve aday olamayacak demektir. Madem ki erken seçimden kaçıyor adaya ihtiyacı var demektir." dedi.

REKLAM Özel, partisinin cumhurbaşkanı adayının kim olacağı tartışmalarına yönelik de şöyle konuştu: "CHP'nin pek çok adayı olabileceğini, ön plandaki başarılı büyükşehir belediye başkanları başta olmak üzere birçok ifadeler kullanılıyor. Biz Ekrem Başkanımızla, Mansur Başkanımızla övünç duyuyoruz ama ikisinin de ortak ifadesi de şu: Bu bir tuzak, bizi erkenden aday tartışmasına çekmek, Türkiye'nin gündemini örtmek, kendi içlerindeki çatlakları ve çaresizlikleri gizlemek istiyorlar. Bizim bir aday sorunumuz yok. Günü gelince bütün üyelerimizle oturur adayın kimin olacağına hep birlikte karar veririz. Biz kendimize de birbirimize güveniyoruz. Peki AK Parti'nin adayı kim?"

TBMM BAŞKANI KURTULMUŞ'A ANAYASA TEPKİSİ CHP Genel Başkanı Özel, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un Anayasa'nın değiştirilemez ve değiştirilmesi teklif edilemez ilk 4 maddesinden 3'üncü maddesine ilişkin "Bu devletin aslı millettir. Devlet milletin işlerini iyi yönetmek için vardır. Mesela çok sıradan gibi gözüken, Anayasada yer alan 'Türkiye Devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür' tabiri bu perspektiften bakıldığında değiştirilmelidir. Çünkü devletin ülkesi olmaz, devletin milleti olmaz. Bu metin, 'milletin gücü üzerine yükselen devlet anlayışı' ile yeniden ele alınmasının önemli olduğunu düşünüyorum" sözlerine de sert tepki gösterdi.

Özel şunları söyledi: "Tayyip Bey HÜDA-PAR'a söz verdi, İstanbul Sözleşmesi'nden çıktı. O HÜDA-PAR sonra çıktı ne dedi? 'Anayasanın 4. maddesi tartışılsın' dedi. Geçtiğimiz aylarda sorduk, kıvırdılar. Dün bu sefer Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş çıktı, dedi ki, 'Devletin millletiyle ve ülkesiyle bir bölünmez bütün olduğu ifadesi yanlış.' Bu nerede yazıyor? Aynı yerde yazıyor. Esas mesele; güya bir entelektüel tartışma başlatacak. Efendim, devletin milletiyle ve ülkesiyle değil de, millet devletle ve ülkesiyle… Platon diyor ki, 'Devlet, kişilerin kurduğu bir yapı değil, şartların gerektirdiği zorunlu bir oluşumdur.' Platon devleti kutsuyor, öbürü milleti kutsuyor. Kardeşim, hiç oynamaya gerek yok… Elini uzatanın eli kırılsın. Orayı okuyunca şunu anlıyorsun; Türkiye Cumhuriyeti, devletiyle, milletiyle, ülkesiyle bölünmez bir bütündür. Nokta.

Biz Kürdüyle, Türküyle, Lazıyla, Çerkeziyle, Alevisiyle, Sünnisiyle, Hristiyanıyla, Yahudisiyle, Müslümanıyla Türkiye Cumhuriyeti’nin vatandaşlarıyız. Biz hep beraberiz. Bayrağımız belli, başkentimiz belli, kurucumuz belli. Bunlarla sorunu olanlar da belli. Onların, ilk 4 maddeye el uzatanın da elini kıracağız o kadar söylüyorum."