Özel eğitim meslek okulunda hedefe ulaşıldı

08 OCAK 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Milli Eğitim Bakanlığından (MEB) yapılan yazılı açıklamaya göre, MEB görme veya hafif düzeyde zihinsel yetersizliği bulunan özel eğitim öğrencilerine mesleki eğitim hizmeti sunmak amacıyla açtığı özel eğitim meslek okullarını 2019 yılında tüm illerde yaygınlaştırma kararı aldı.
Geçen yıl 2 bin 251 öğretmenin görev yaptığı 71 ildeki 151 özel eğitim meslek okulunda 12 bin 620 öğrencinin öğrenim görmesi sağlanırken, bu yılın hemen başında Ardahan, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Hakkari, Iğdır, Kars, Mardin, Şırnak ve Tunceli'de açılan özel eğitim meslek okullarıyla sayı 161'e çıkarıldı.
BAKAN SELÇUK DEĞERLENDİRMEDE BULUNDU
Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da özel gençleri istihdama katarak kendi ayakları üzerinde durabilmelerini sağlamak açısından özel eğitim meslek okullarının yaygınlaştırılmasını çok önemsediklerini vurguladı. Selçuk, şu açıklamalarda bulundu: "Bakanlık olarak bir taraftan mesleki ve teknik ortaöğretimi güçlendirirken diğer taraftan bu deneyim ve birikimi özel eğitim alanına da taşımak ve özel eğitim öğrencilerimize sunduğumuz mesleki eğitim imkanlarını artırmak istiyoruz. Geçen yıl koyduğumuz hedefe doğru ilerlerken öncelikle mevcut 151 okulumuzun alt yapısını ve atölyelerini güçlendirdik. 2019'da 71 ilde bulunan özel eğitim okulu sayımız 151'di. Yıl sonuna kadar özel eğitim meslek okulu olmayan 10 ilimize de okul açma kararı aldık. Kısa sürede çalışmaları ve süreçleri tamamladık. Artık 81 ilimizin tamamında en az bir meslek okulumuz hizmet verecek. Ayrıca illerimizdeki mevcut okullarımıza ilaveten özellikle büyükşehirlerimizde ihtiyaç duyulan bölgelerde de yeni özel eğitim meslek okulları açabilmek için arkadaşlarımız çalışmalarına devam ediyor. Örneğin İstanbul'da 21, Ankara'da 11 ve Bursa'da 9 özel eğitim meslek okulumuz hizmet veriyor. Bu okullarımıza erişimi kolaylaştırabilmek için büyükşehirlerimizdeki özel eğitim meslek okullarımızın sayısını artıracağız. Sürece büyük emek veren Bakan Yardımcım Mahmut Özer'e, Strateji Dairesi Başkanlığımıza ve Özel Eğitim ve Rehberlik Genel Müdürlüğümüze teşekkür ediyorum."
"İSTİHDAMA YÖNELİK PROJELERİMİZ DE VAR"
Özel eğitim meslek okulu öğrencilerinin istihdamına ilişkin projelerin de olduğuna dikkati çeken Selçuk, "Bakanlık olarak öğrencilerimizin staj yapabilmelerine ve mezun olduklarında istihdama katılımlarının artırılmasına yönelik çalışmaları da yürütüyoruz." ifadesini kullandı.
Mesleki ve teknik eğitimde sektörlerle kurdukları güçlü iş birlikleri gibi özel eğitim meslek okulları ile ilgili de sektörlerle güçlü iş birlikleri kuracaklarını açıklayan Selçuk, bu konudaki çalışmalarda son aşamaya geldiklerini ve yakında sonuçları kamuoyu ile paylaşacaklarını bildirdi.
TWITTER'DAN TEŞEKKÜR
Ziya Selçuk, Twitter üzerinden de konuya ilişkin açıklamalarda bulundu ve emeği geçenlere teşekkür etti. Selçuk, "Göreve başlarken hedeflerimizden biri özel eğitim meslek okullarını tüm illerimizde açmaktı. Hedefimize ulaştık, 81 ildeyiz. Artık her ilde özel eğitim öğrencilerimiz için okullarımız var. Bu haberi ve mutluluğumu paylaşmak istedim. Emeği geçenlere teşekkürlerimle." ifadeleri ile öğrenicilerin çalışmalarını içeren bir de video paylaştı.
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