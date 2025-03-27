Özel'den RTÜK'e tepki

CHP lideri Özel, RTÜK'ün bazı TV kanallarına yönelik ceza kararının ardından konuştu. Özel, "Bu akşam RTÜK'ün önünde toplanacak arkadaşlarımız. Orada biraz kalabalık olabiliriz" ifadelerini kullandı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, RTÜK'ün bazı TV kanallarına yönelik verdiği cezaların ardından konuştu. Özel, "Bu karar hukuksuz bir karar. RTÜK Başkanı, millet tarafından püskürtülmüş bir darbeye karşı hala başarılı olabilir miyiz diye RTÜK binasından ateş ediyor. Ekrem İmamoğlu'nun arkasında 15 milyon insan var diğeri bir avuç ihtiras sahibinin yalnızlığı içinde. Ekrem İmamoğlu'nun bir telaşı var, her şey çok güzel olacak diyor" dedi.

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Özel ayrıca, "Bu akşam RTÜK'ün önünde toplanacak arkadaşlarımız. Orada biraz kalabalık olabiliriz" ifadelerini kullandı.

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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da, "Basın hürdür, sansür edilemez.' Bu sadece bir cümle değil, Anayasamızın 28. maddesidir. Milletin haber alma hakkı, düşünce ve ifade özgürlüğüyle birlikte demokrasimizin temel direğidir. SÖZCÜ TV, HALK TV, TELE 1 ve NOW TV’ye RTÜK tarafından verilen ağır cezalar, bu temel hakkın açıkça ihlalidir. Unutulmamalıdır ki, halkın haber alma hakkı kutsaldır" paylaşımında bulundu.

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