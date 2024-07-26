Özel'den Netanyahu'nun alkışlanmasına tepki

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ulu Camide kıldığı cuma namazının ardından cami önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, Filistine destek olan, İsraili protesto edenlerin sesini duyurmak üzere bir iki kelam etmek istediğini belirtti.

ABD Temsilciler Meclisinde büyük bir utanç yaşandığını dile getiren Özel, katliam suçlusu Netanyahunun, dakikalarca birileri tarafından alkışlandığını söyledi.

Özel, o vicdansızlara "neyi alkışlıyorsunuz?" diye sorulması gerektiğini vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yüzde 70-80i kadın ve çocuk olan, 40 binden fazla kişi katledilmiş. Ambulansları, hastaneleri, revirleri, sığınmacı kamplarını vuruyorlar. Burada toplanın, insani yardım alacaksınız. diyorlar. O toplanılan yeri vuruyorlar ve bunu yapan Netanyahu, Amerikada alkışlanıyor. Protesto eden ve kahramanca orada duruşunu gösterenleri tebrik ediyorum. O alkışlayanlar, Netanyahu kadar büyük bir insanlık suçu işlemişlerdir. Bunu kimse unutmasın. Bir katliamcıya cesaret verme, katliama ortak olmaktır. Bunu kimse unutmasın. Biz, Filistin davasının arkasında olmaya devam ediyoruz. Ecevitten, Deniz Gezmişten beri devam ediyoruz, devam edeceğiz. Bundan sonraki süreçte de Sosyalist Enternasyonalde başkan yardımcısıyım. Başkanımız Pedro Sanchez, İspanya Başbakanı; ülkesinde Filistini tanıdı. Bütün sol partilere, sosyal demokrat partilere bir kez daha Bursa Ulu Caminin avlusundan aynı çağrıyı yapıyoruz; bu mezalimi bitirin."

"Borç tahsilatı mali darbe girişimidir" REKLAM Geçmişte Bosna Hersekte de soykırım yaşanırken, Avrupanın, dünyanın sustuğunu anımsatan Özel, şunları kaydetti: Şimdi Birleşmiş Milletler, 11 Temmuzu soykırım günü ilan ediyor; 29-30 sene sonra soykırım desen ne olur? Soykırıma mani olmadıktan sonra. Unutulmasın ki Aliye İzzet Begoviçin şöyle bir sözü var, sürekli tekrar etmek gerekir; Unutulan katliamlar, tekrarlanır. Unutmamak lazım yaşananları ve Filistine 30 yıl sonra Bugün Filistini anma günü demek değil, bugün bu katliama dur deme zamanıdır. Burada Filistini destekleyen ve İsraili protesto eden kardeşlerimize de destek verdik. Destek veriyoruz. Onların sesini duyuyoruz. Bütün Türkiye, siyasi parti ayrımı olmaksızın Filistinin arkasındadır, İsrailin yaptıklarının karşısındadır.

TÜİK HAKKINDAKİ SUÇ DUYURUSU Bir gazetecinin CHPnin "verileri gizlediği ve kararttığı ve kamu görevini kötüye kullandığı" gerekçesiyle TÜİK hakkında suç duyurusunda bulunduğunu, savcılığın takipsizlik kararı verdiğini hatırlatması üzerine Özel, şöyle devam etti: REKLAM Her yere şikayet ettik, olmadı. En son savcılığa suç duyurusunda bulunduk. Hemen, jet hızıyla reddetmişler. O savcıya şunu sormak istiyorum, maaşını TÜİKin yaptığı hesaplar üzerinden gidip de alışveriş yapsın bakalım. Bu maaş, ona yetiyor mu? O savcının aldığı maaş, bugün bu insanların aldığı maaşın da katbekat üstünde. Herkes geçim zorluğu yaşıyor. Takipsizlik kararı vereni gerçekten vicdansızlıkla suçlamak zorundayım. Yargı mensuplarına böyle bir şey demem ama TÜİKin yaptığına takipsizlik veriyorsa senin de alacağın unvan, vicdansızlıktır.

Özel, belediyelerin SGK borçlarına ilişkin soru üzerine de "Kamu görevlileri görevlerini yaparken bunu aksattılarsa bundan sorumlular. AK Parti, MHP, CHP olsun, SGKya parayı ödemeyen kişi, bunu zimmetine mi geçirmiş? O şehre mi harcamış? Ona bakmak lazım." dedi. "Erken seçim istemem ama millet isterse onu dile getiririm." diyen Özel, sokakta erken seçim talebinin her geçen gün arttığını gözlemlediğini de sözlerine ekledi. Bu arada Özel, Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan stantta vatandaşlara aşure ikramında bulundu. Özel, daha sonra partisinin Osmangazi İlçe Başkanlığını ziyaret etti.