08 ARALIK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
İzmir'in Urla ilçesindeki engelliler ve aileleri, kaymakamlık ile Türk Kızılay iş birliğinde düzenlenen organizasyonda, atık malzemelerden tasarlanan kıyafetlerle "çevre için engelsiz adımlar" isimli defilede yer aldı.
Hakan Çeken Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte, modacı Hakan Akkaya'nın katkılarıyla hazırlanan dantel ve oyalardan gelinlik, gazete, yumurta kolileri ve çuvallardan elbise, naylonlardan şapka ve çantanın yer aldığı defilede podyuma çıkan engelliler, izleyenlerden büyük alkış aldı.
AA'nın haberine göre; Urla Kaymakamı Önder Can, yaptığı konuşmada, ilçenin gönüllü hareketleriyle daha da yaşanır bir yer haline geldiğini belirterek, programda emeği geçenlere teşekkür etti.
Türk Kızılay Urla Şube Başkanı Nurgül Saltık ise yaşama sevinciyle hayata tutunan bütün engellilerin sadece bir gün değil her gün yanlarında olunması gerektiğini ifade etti.
Kendilerine destek veren modacı Hakan Akkaya ve konuklara teşekkür eden Saltık, şunları kaydetti:
"Sevgi, saygı, umut, azim ve empati ile tüm engelleri aşabiliriz. Gerçek engelli, bu değerleri kaybedendir. Engelsiz yüreklerimizin ve annelerinin sosyal hayatta aktif biçimde yer almaları, kendilerine, ailelerine ve topluma yararlı birey haline gelebilmeleri için birlikte çalışıyoruz ve 2015 yılından bu yana 'hayata bağlan' diyoruz. Biz engelsiz yüreklerle beraber, engelsiz ve atıksız bir dünya için el ele verdik ve izlediğiniz güzellikleri oluşturduk. Tamamen atık malzemelerden oluşan bu kıyafetleri hazırlarken çocuklarımız ve anneleri çok çaba sarf etti."
Etkinlikte daha sonra müzik öğretmeni Sevil Şimşek'in şefliğinde yaklaşık 8 aydır çalışan zihinsel engelli ve otizmli gençler, çeşitli şarkıları seslendirdi.
Programa, Urla Belediye Başkan Yardımcısı Emine Sağlam Baş, İzmir Valisi Erol Ayyıldız'ın eşi Dilek Didem Ayyıldız, AK Parti Urla İlçe Başkanı Murat Nart, CHP İlçe Başkanı Hakan Özbadur ve İYİ Parti İlçe Başkanı Yüksel Bıyık ile vatandaşlar katıldı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!