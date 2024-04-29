Özcan Deniz, oğlunun doğum gününü kutladı
Ünlü oyuncu Özcan Deniz, Feyza Aktan ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Kuzey Deniz'in, 5'inci yaş gününü kutladı
Giriş: 29.04.2024 - 11:46 Güncelleme: 29.04.2024 - 11:46
- 1
2018'de evlenip 2019'da boşanan Özcan Deniz ile Feyza Aktan çiftinin oğulları Kuzey Deniz, 5 yaşına bastı.
- 2
51 yaşındaki Özcan Deniz, 2023'te evlendiği eşi Samar Dadgar ile oğlu Kuzey Deniz'in doğum gününü kutladı.
- 3
Doğum günün partisinden paylaşımları Özcan Deniz'in eşi Samar Dadgar, kendi sosyal medya hesabından, "Doğum günü çocuğu" notuyla yayınladı.
Fotoğraflar: Instagram
-
BURÇLAR
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ