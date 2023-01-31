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YALANLADILAR | Özcan Deniz'in baba olacağına dair haberler asılsız çıktı - Magazin haberleri

Özcan Deniz ile Samar Dadgar hakkında çıkan iddialar asılsız çıktı

1,5 yıldır aşk yaşadığı Samar Dadgar ile nikâh masasına oturan Özcan Deniz'in ikinci kez baba olacağı ileri sürüldü. Fakat iddiaların gerçek dışı olduğu ortaya çıktı

Giriş: 31.01.2023 - 11:47 | Güncelleme: ABONE OL
HABERTURK.COM

  • Özcan Deniz'in ikinci kez baba olacağı ileri sürüldü. Samar Dadgar'ın 3 aylık hamile olduğu ve kız bebek beklediği iddia edildi. Ancak tüm bunların ardından Özcan Deniz ile Samar Dadgar'ın bebek beklediği yönündeki dedikoduların asılsız olduğu ortaya çıktı.

  • SESSİZ SEDASIZ EVLENDİLER

    Yaklaşık 1,5 yıldır Samar Dadgar ile aşk yaşayan Özcan Deniz, 20 Ocak'ta Zekeriyaköy'deki evinde nikâh masasına oturmuştu. 

  • Nikâh günü çekilen bu fotoğrafta alyans ve pırlanta yüzüğün özellikle gözler önüne serilmesi dikkatleri çekmişti. Çift, balayı için Dubai'yi tercih etti.

    Dubai'den döndükten hemen sonra sahneye çıkan Özcan Deniz, konserinde mutluluğunu paylaşırken kendisini dinlemeye gelenlerin tebriklerini kabul etti. Özcan Deniz ile Samar Dadgar, bu akşam arkadaşlarına bir parti verecek. 

  • "İLLA NİKAH MASASINA MI OTURMAK LAZIM?" DEMİŞTİ, TÖRENE KATILMADI

    Öte yandan Özcan Deniz'in bu evliliğe karşı çıkan ve daha önce konuyla alakalı, "İstemiyorum" yorumunu yapan annesi Kadriye Deniz ise törene katılmamıştı.

    Öcan Deniz, geçtiğimiz aylarda, "Oğlunuzun evlenmesine sıcak bakıyor musunuz?" sorusuna şu yanıtı vermişti: Özcan da duysun bunu; evlenmesini istemiyorum. Bir tane çocuğu var. Kız arkadaşıyla mutluluklar diliyorum. Ama illa nikah masasına mı oturmak lazım? Belki böyle konuşmam kız arkadaşının gücüne gidebilir, bilmiyorum. Ama istemiyorum.

  • "GÜZEL GÜLÜŞLÜM, GAMZESİNE YANDIĞIM"

    Özcan Deniz, geçtiğimiz aylarda sevgilisinin doğum gününü şu sözlerle kutlamıştı:

    İyi ki geldin... Sen geldin, şehre bir film geldi.
    Ben yenilendim, bulutlar gitti.
    Bir güzel orman oldu yazılarda.
    İklim değişti, Akdeniz oldu...
    O eşsiz sevgi dolu kalbinle iyileştirdin dokunduğun her şeyi...
    İyi ki doğdun masalımın prensesi... Güzel gülüşlüm, gamzesine yandığım...

  • "HEDİYE GİBİ GELDİN, HOŞ GELDİN"

    Samar Dadgar da tektaşının fotoğrafını sosyal medya hesabından yayınlamıştı. Sevgilisiyle görüntülerinin de yer aldığı paylaşıma Dadgar, "Hediye gibi geldin, hoş geldin..." mesajını not düşmüştü.

  • "2022'NİN İLK SAATLERİNDE EVLİLİK TEKLİFİ ALDIM" DEMİŞTİ

    Dadgar, ayrıca geçtiğimiz yıl katıldığı bir etkinlikte tektaş yüzüğü ve pembe kıyafetiyle dikkat çekmişti. Samar Dadgar, muhabirlerin "evlilik" sorularına yanıt vermişti. Dadgar, "Yeni yılın ilk saatlerinde (2022) Kıbrıs'ta evlilik teklifi aldım. Çok mutlu oldum ama bu yaz düğün yok" demişti.

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