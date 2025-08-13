Habertürk
        Haberler Magazin Özcan Deniz de annesi Kadriye Deniz'den vazgeçti - Magazin haberleri

        Özcan Deniz de annesinden vazgeçti

        Özcan Deniz'in annesi Kadriye Deniz ve ağabeyi Ercan Deniz ile yaşadığı aile içi gerilimde gelinen son noktada taraflar birbirlerinden vazgeçti. Aile içinde kalması gerekenler, sosyal medya aracılığıyla ifşa edildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.08.2025 - 11:46 Güncelleme: 13.08.2025 - 12:15
        Ana - oğul birbirinden vazgeçti
        Özcan Deniz, uzun süredir annesi Kadriye Deniz ve ağabeyi Ercan Deniz ile kavga halinde. Aile içinde kalması gerekenler, sosyal medya aracılığıyla milyonlarca kişiye ulaştırıldı.

        Annesi Özcan Deniz'den vazgeçti
        Annesi Özcan Deniz'den vazgeçti

        Kadriye Deniz, dün yaptığı açıklamada; "Kan bağı, menfaat bağına yenik düştüğünde 'evlat' değil, 'el' kalır geriye... İhanet edenin adı can da olsa, gönül defterimde yeri silinir" ifadelerini kullanarak oğlundan vazgeçtiğini dile getirmişti.

        Özcan Deniz de annesi Kadriye Deniz'e karşılık vererek annesine rest çekti.

        Peş peşe sitemkâr paylaşımlarda bulunan Özcan Deniz, şu ifadeleri kullandı; "Hepinizi o aç kalktığınız sofralardan taşıyıp, o günleri unutturacak bir hayat armağan eden (Allah'ın izniyle) bana saldırıyorsunuz. Saraylar armağan etsem tatmin olmayacak bir haldesiniz.

        Konu asla Samar değil. Samar, sizin bu yukarıdakileri kabul etmediğiniz için sarıldığınız bir bahane.

        Çocukluğumu ve gençliğimi çaldınız. Şimdi de hayatımın son evresine göz diktiniz. İşin trajik tarafı, siz kronik mutsuzluk, tatminsizlik ve de entrikayla kendi hayatınızı da yok ettiniz. Aradaki fark bunu ben yapmadım, siz yaptınız. Ben sadece köle gibi size yetmeye çalıştım. 'Mutluyum' diyorum 'Hayır biz mutsuzuz' deyip ailemi dağıtmamı isteyecek kadar da şuursuzlaştınız. Çünkü tek başına bir Özcan çok daha verimliydi. Şimdi nereden çıktı bu velet? Değil mi?

        Ben İstanbul'da, Almanya'da o çocuk yaşta mücadele ediyorken, hiç biriniz ne yiyip ne içtiğimi sormuyorken, o oğlun Aydın'da bütün Aydın'ın göz bebeği bir eskortun evinde kalıyordu paşam. Torbacısını değiştir bence.

        Amacınız beni bitirmekti ya... Farz edin başardınız ve de ben bittim. Zaten tek kuruş yollayamayacaktım o durumda size. Şimdi 'Bitiremedik bari para istemeye devam edelim' demek pek yakışmaz size. Evet biliyorum hiç hesaplamadığınız bir şey oldu. Benim sizden vazgeçmem. 'Olmaz' dediniz ama oldu. Ben de olmaz dediğim ne varsa bana yaşattınız. Bu güzelim adamı çok tükettiniz. Mutlu olun. Allah'a emanet olun."

        #özcan deniz
        #Kadriye Deniz
        #Ercan Deniz

