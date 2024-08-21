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        Haberler Magazin Özcan Deniz: 53 yaşındayım… Onlar gençken ben yaşlı olmak istemiyorum

        Özcan Deniz'in, 'babalık' açıklaması tartışma konusu oldu

        Eşi Samar Dadgar'a (30) doğum günü partisi düzenleyen Özcan Deniz, "Yeniden baba olmak ister misiniz?" sorusuna; "53 yaşındayım… Onlar gençken ben yaşlı olmak istemiyorum" yanıtını verdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.08.2024 - 12:21 Güncelleme: 21.08.2024 - 12:30
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          Özcan Deniz, Mart 2018'de Feyza Aktan ile evlenmiş ve aynı yılın nisan ayında oğlu Kuzey'in doğumuyla ilk kez baba olma heyecanını yaşamıştı.

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          2019'da Feyza Aktan'dan olaylı bir şekilde boşanan Deniz geçen yıl ise hayatını Samar Sadgar ile birleştirdi.

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          Önceki akşam 30 yaşına basan eşine doğum günü partisi düzenleyen 53 yaşındaki şarkıcı, muhabirlerin "Yeniden baba olmak ister misiniz?" sorusuna yanıt verdi.

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          Özcan Deniz; "53 yaşındayım. Eşim Samar ve oğlum benim ömrüm. Kaç sene daha onlara eşlik ederim bilmiyorum. Onlar gençken ben yaşlı olmak istemiyorum. O yüzden de bir çocuk daha dünyaya getirip, o 10'lu yaşlarındayken, ben 70'lerime dayanmak istemiyorum. Bunu göze alamıyorum ama Samar genç bir kadın, benim canım, ciğerim. 'Hayat' diyelim... Onun hakkı" dedi.

          Samar Dadgar ise; "Daha biriktireceğimiz çok anı var" ifadesini kullandı.

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          Özcan Deniz'in bu açıklaması tartışma konusu oldu.

          Sosyal medyada yapılan yorumlardan bazıları şöyle:

          O zaman 30 yaşında anne olmayı hak eden bir kadınla birlikte olmayacaksın.

          Belki karısı anne olmak istiyor o nasıl olacak?

          Yaşlılığın yaşla alakası yok.

          Bence bu soruyu kadın cevaplasın, o anne olmak istiyor mu?

          Sizin nasıl baba olma hakkınız varsa onun da anne olma hakkı var.

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