Özata Denizcilik halka arz fiyatı ve kodu: Özata Denizcilik halka arz kaç lot verir, hangi bankalarda var?
Sermaye Piyasası Kurulu'ndan (SPK) onay alan Özata Denizcilik halka arz tarihleri belli olmuştu. 27 Ağustos'ta başlayan Özata Denizcilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin talep toplama süreci devam ediyor. Şirket, toplamda 13 milyon 350 bin lot dağıtacak. Peki Özata Denizcilik halka arz kaç lot verir, hangi bankalarda var, katılım endeksine uygun mu? İşte Özata Denizcilik halka arz fiyatı, kodu ve lot miktarı hakkında detaylı bilgiler...
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SPK’dan onay alan Özata Denizcilik halka arz süreci devam ediyor. 27 Ağustos’ta başlayan talep toplama işlemleri, 29 Ağustos’ta sona erecek. Şirket, halka arz ile 60.000.000 TL olan mevcut sermayesini 11.350.000 TL artırarak 71.350.000 TL’ye çıkaracak. Bu kapsamda Özata Denizcilik halka arz fiyatı, kodu ve lot miktarı yatırımcılar tarafından araştırılıyor. Peki, Özata Denizcilik halka arz kaç lot verir, hangi bankalarda var, katılım endeksine uygun mu?
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ÖZATA DENİZCİLİK HALKA ARZ TARİHLERİ 2024
Sermaye Piyasası Kurulu’ndan (SPK) onay alan Özata Denizcilik halka arz tarihleri belli oldu.
Özata Denizcilik Sanayi ve Ticaret A.Ş., 27-29 Ağustos 2024 tarihleri arasında 3 gün boyunca talep toplayacak. Yatırımcılar, 09.00-17.00 saatleri arasında pay talebinde bulunabilecek.
Halka arzda T1 ve T2 bakiyeleri kullanılamayacak.
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ÖZATA DENİZCİLİK HİSSE FİYATI NEDİR?
Şirketin hisse fiyatı 105 TL olarak belirlendi. Hisse kodu ise OZATD.
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ÖZATA DENİZCİLİK HALKA ARZ KAÇ LOT VERİR?
Firma, 13 milyon 350 bin lot dağıtacak. Firmanın olası lot dağıtımı şu şekilde;
- 300 Bin katılım ~ 23 Lot (2415 TL).
- 700 Bin katılım ~ 10 Lot (1050 TL).
- 1.1 Milyon katılım ~ 6 Lot (630 TL).
- 1.5 Milyon katılım ~ 5 Lot (525 TL).
- 1.9 Milyon katılım ~ 4 Lot (420 TL).
- 2.3 Milyon katılım ~ 3 Lot (315 TL).
- 2.7 Milyon katılım ~ 3 Lot (315 TL).
- 3.1 Milyon katılım ~ 2 Lot (210 TL).
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ÖZATA DENİZCİLİK HALKA ARZ KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?
Özata Denizcilik katılım endeksine uygun olarak işlem görecek.
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ÖZATA DENİZCİLİK HALKA ARZ HANGİ BANKALARDA VAR?
A1 Capital Menkul Değerler A.Ş.
Acar Menkul Değerler A.Ş.
Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
Ahlatçı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Aktif Yatırım Bankası
Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Akbank A.Ş.
ALB Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Albaraka Türk Katılım Bankası
Alnus Yatırım menkul Değerler A.Ş.
Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
Bizim Menkul Değerler A.Ş.
Bulls Yatırım menkul Değerler A.Ş.
Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Colendi Menkul Değerler A.Ş.
Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
Denizbank A.Ş.
Dinamik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Garanti Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Garanti Bankası A.Ş.
Fibabanka A.Ş.
Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Global Menkul Değerler A.Ş.
Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Halk Bankası A.Ş.
ICBC Yatırım menkul Değerler A.Ş.
ING Menkul Değerler A.Ş.
ING Bank A.Ş. Özel Bankacılık şubeleri
İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
INTEGRAL Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
InvestAZ Yatırım menkul Değerler A.Ş.
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
İş Bankası A.Ş.
Marbaş Menkul Değerler A.Ş.
Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Odeabank A.Ş.
Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Pay Menkul Değerler A.Ş.
PhillipCapital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Piramit Menkul Kıymetler A.Ş.
Prim Menkul Değerler A.Ş.
QNB Finansbank A.Ş.
QNB Finans Yatırım Menkul Değerler
Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Şekerbank A.Ş.
Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Türkiye Ekonomi Bankası A.Ş.
Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Trive Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Türkiye Finans Katılım Bankası
Ünlü Menkul Değerler A.Ş.
Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Vakıflar Bankası A.Ş.
Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.
Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Ziraat Bankası A.Ş.
Halka arzda Yapı Kredi Bankası ve Yapı Kredi Yatırım konsorsiyum dışında kaldı. Daha önceki bazı halka arzlarda konsorsiyum dışında kalan Ak Yatırım ve Akbank, TEB Yatırım ve TEB ise konsorsiyum üyesi olarak yerini aldı.
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