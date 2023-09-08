Ozan Tufan ödülü alamadı! İngiltere'de fırtına gibi esiyordu
Championship ekiplerinden Hull City'de forma giyen Ozan Tufan, ağustos ayının oyuncusu ödülüne aday gösterilmişti ancak ödülün sahibi olamadı. Ozan ağustos ayında oynadığı dört maçta dört gol atmış ve İngiltere'yi sallamıştı
İngiltere Championship ekiplerinden Hull City'de forma giyen Ozan Tufan, harika geçirdiği ağustos ayında, 'ayın oyuncusu' ödülünün sahibi olamadı.
Hull City formasıyla geçen ay dört maça çıkan, Sheffield Wednesday maçında hat-trick yapan Ozan Tufan, Gabriel Sara, Sam Morsy ve Andre Vidigal'le birlikte ayın oyuncusu ödülüne aday gösterilmişti.
Championship'te ayın oyuncusu ödülünün sahibi, Norwich City'den Gabriel Sara oldu.
Ozan Tufan, Fenerbahçe formasıyla 2020-2021 sezonunda 37 Süper Lig maçında 6 kez fileleri havalandırmıştı.