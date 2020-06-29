Ahmet Hamdi Girgin agirgin@haberturk.com

Habertürk Spor'dan Ahmet Hamdi Girgin'in haberine göre; Fenerbahçe'de Ozan Tufan'ın yıldızı parlıyor. Geçtiğimiz sezon kulüpten kopma noktasına gelen Ozan Tufan, Alanyaspor'da kiralık olarak geçirdiği dönemde adeta yeniden doğdu.

Bu sezona Ersun Yanal tarafından direkt 11 oyuncusu olarak başlatılan 25 yaşındaki milli futbolcu, zaman zaman mecburen sağ bekte de görev yaptı.

İlk yarıdaki başarılı performansının ödülünü 2019'un son günlerinde 3+1 yıllık kontratla alan Ozan'ın gol yollarındaki gelişimi dikkat çekiyor.

Süper Lig'de 28 maçta forma giyen Ozan, 5 gol ve 5 asistle 10 gole katkıda bulundu.

Ozan Tufan, bu sayılarla kariyer rekorunu kırdı. Milli oyuncu, 2015-2016'da sarı-lacivertli takıma katıldığından bu sezon başına kadar toplam 10 gollük katkı vermişti. (6 gol, 4 asist)

GEÇEN SEZONLAR

2012-2013 - 1 maç (Bursaspor)

2013-2014 - 8 maç (Bursaspor)

2014-2015 - 32 maç - 3 gol (Bursaspor)

2015-2016 - 26 maç - 1 asist (Fenerbahçe)

2016-2017 - 22 maç - 3 gol - 2 asist (Fenerbahçe)

2017-2018 - 9 maç - 3 gol - 1 asist (Fenerbahçe)

2018-2019 - 17 maç (Alanyaspor)

2019-2020 - 28 maç - 5 gol - 5 asist (Fenerbahçe)

AVRUPA'DAN TALİPLERİ VAR

Alınan bilgilere göre; yüksek performansı nedeniyle Avrupa takımları tarafından takip edilen Ozan Tufan için sezon sonu resmi teklifler bekleniyor. Yönetim başarılı oyuncuya yüksek bir bonservis bedeli teklif edilirse satışı değerlendirmeye alacak.