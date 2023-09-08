Ozan Tufan, Hull City'de ayın futbolcusu seçildi
Ozan Tufan, Hull City'de ağustos ayının futbolcusu ödülüne layık görüldü.
Giriş: 08.09.2023 - 20:56 Güncelleme: 08.09.2023 - 21:28
Championship'te çıktığı 4 maçta 4 gol atan Ozan Tufan, sahada gösterdiği iyi performansının karşılığını ödülle aldı.
Tecrübeli orta saha oyuncusu, Hull City'de ağustos ayının futbolcusu ödülüne layık görüldü.
Ozan Tufan sakatlığı sebebiyle son oynanan Leicester City maçında forma giyememişti.
Ozan Tufan'ın Hull City ile 2 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.