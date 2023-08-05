Ozan Kabak'a dev talip
La Repubblica'nın haberine göre, Simon Kjaer ile yollarını ayırmaya hazırlanan Milan, Ozan Kabak'ı kadrosuna katmak istiyor
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Hoffenheim ile iyi bir sezonu geride bırakan Ozan Kabak, dev kulüplerin transfer listesine girdi.
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La Repubblica'nın haberine göre, Simon Kjaer ile yollarını ayırmaya hazırlanan Milan, Ozan Kabak'ı kadrosuna katmak istiyor.
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Milli stoper ile İtalyan ekiplerinden Torino ve Roma'nın da ilgilendiği kaydedildi.
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Hoffenheim, 23 yaşındaki Ozan'ın bonservis bedelini 13 milyon euro olarak belirledi.
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2022/2023 sezonunda Bundesliga'da 30 maça çıkan Ozan Kabak, 2 gol attı ve 3 asist yaptı.
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