Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Futbol Almanya Ozan Kabak'a dev talip - Futbol Haberleri

        Ozan Kabak'a dev talip

        La Repubblica'nın haberine göre, Simon Kjaer ile yollarını ayırmaya hazırlanan Milan, Ozan Kabak'ı kadrosuna katmak istiyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.08.2023 - 10:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Hoffenheim ile iyi bir sezonu geride bırakan Ozan Kabak, dev kulüplerin transfer listesine girdi.

        • 2

          La Repubblica'nın haberine göre, Simon Kjaer ile yollarını ayırmaya hazırlanan Milan, Ozan Kabak'ı kadrosuna katmak istiyor.

        • 3

          Milli stoper ile İtalyan ekiplerinden Torino ve Roma'nın da ilgilendiği kaydedildi.

        • 4

          Hoffenheim, 23 yaşındaki Ozan'ın bonservis bedelini 13 milyon euro olarak belirledi.

        • 5

          2022/2023 sezonunda Bundesliga'da 30 maça çıkan Ozan Kabak, 2 gol attı ve 3 asist yaptı.

        • 6
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Youtuber eşi tarafından 32 yerinden bıçaklandı!
        Youtuber eşi tarafından 32 yerinden bıçaklandı!
        YAŞ kararlarının şifreleri
        YAŞ kararlarının şifreleri
        Aslan orta sahada büyük oynuyor!
        Aslan orta sahada büyük oynuyor!
        Askerlik borçlanması nasıl yapılmalı?
        Askerlik borçlanması nasıl yapılmalı?
        New York'ta arbede
        New York'ta arbede
        Bebekte kanser riski! O kimyasallar cenine geçiyor
        Bebekte kanser riski! O kimyasallar cenine geçiyor
        Vatandaşlar kaşık dikip dilek diliyordu! Gerçek bambaşka çıktı
        Vatandaşlar kaşık dikip dilek diliyordu! Gerçek bambaşka çıktı
        Meteoroloji tarih verdi! Uzmanlar uyarıyor! Ateş gibi cumartesi!
        Meteoroloji tarih verdi! Uzmanlar uyarıyor! Ateş gibi cumartesi!
        Tartışma kanlı bitti... Kocasını öldürdü!
        Tartışma kanlı bitti... Kocasını öldürdü!
        Baş ve diş ağrısıyla hastaneye gitti! Büyük acı!
        Baş ve diş ağrısıyla hastaneye gitti! Büyük acı!
        10 soruda ‘Barbie’ filmi
        10 soruda ‘Barbie’ filmi
        Kadına şiddette sınır yok! Denizin ortasında darp etti!
        Kadına şiddette sınır yok! Denizin ortasında darp etti!
        Ufuk Özkan taburcu oldu
        Ufuk Özkan taburcu oldu
        Ailece kaldırımda yürüyorlardı! Binadan sıva koptu!
        Ailece kaldırımda yürüyorlardı! Binadan sıva koptu!
        Milli Takım dünya ikincisi!
        Milli Takım dünya ikincisi!
        Son 7 ayda 18 bin ruhsatsız silah ele geçirildi
        Son 7 ayda 18 bin ruhsatsız silah ele geçirildi
        Fenerbahçe'den Jorginho hamlesi!
        Fenerbahçe'den Jorginho hamlesi!
        AB'den TikTok aleyhinde karar
        AB'den TikTok aleyhinde karar
        Morutan'a İtalya'dan talip var!
        Morutan'a İtalya'dan talip var!
        Ünlü oyuncu hamile
        Ünlü oyuncu hamile
        Habertürk Anasayfa