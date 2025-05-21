Ozan Güven'den radikal karar

Oyuncu Ozan Güven’in eski sevgilisi, sosyal medya uzmanı Deniz Bulutsuz'u darp ettiği iddiasıyla yargılandığı dava uzun süredir devam ediyor. Darp iddiaları sonrası bir süre ekrandan uzak kalan, şimdilerde ise bir tiyatro oyununda yer alan Güven, önceki gün 50 yaşına bastı.

REKLAM advertisement1 Yeni yaşında bir arkadaşı Ozan Güven'e 5 adet gram altın taktı. Güven, boynuna astığı altınlarla poz vererek; "İlk defa beşi bir yerde takıldı, elli yaşımda. Her 10 yılıma 1 gram. Hoş geldin elliler" dedi.

Sonrasında ünlü oyuncu, aldığı kararları takipçileriyle paylaştı. Ozan Güven; 50 yaşın ilk kararlarını şöyle açıkladı; 14 Haziran 2025 tarihinde akılsız telefona geçiyorum. Twitter (X) 10 seneyi geçmiştir kullanmıyorum. Instagram hesabımı tamamen, 'Taslak Sanai' ofise devredeceğim. Bundan sonra da yok; "X’e bir şey yazmadın", "Whatsapp'tan görmedin", "Instagram'da insan bir şey der" gibi, gereksiz emir kiplerinden kurtulacağım. Kaldı 24 gün. 50 yaş güzelmiş" ifadelerini kullandı. "Umarım gerçekler ortaya çıkar" Haberi Görüntüle