Ozan Çolakoğlu Türk besteci, aranjör ve müzik yapımcısı, Tarkan ile yaptığı çalışmalar ve bestelediği çeşitli film müzikleri ile tanınmıştır. Sarı Ev yapım şirketinin kurucularından biridir; fakat dB Müzik ile çalışmak için 2010 yılında şirketten ayrılmıştır. İşte Ozan Çolakoğlu hayatı hakkında merak edilenler...
OZAN ÇOLAKOĞLU KİMDİR?
Ozan Çolakoğlu 1 Nisan 1972 yılında Adana’da doğdu. Kadıköy Anadolu Lisesi'nde bir rock grubu kurdu. Daha sonra müzik stüdyolarında çalışmaya başladı. Amerika'da Berklee Üniversitesi'nde eğitim gören Çolakoğlu, kariyerine Tarkan'ın Yine Sensiz albümünün müzik direktörlüğüyle başladı.
Tarkan'ın sırasıyla Aacayipsin, Ölürüm Sana, Karma (albüm), Dudu (albüm), Come Closer, Metamorfoz, Adımı Kalbine Yaz albümlerinde yapımcı ve aranjör olarak çalışmaya devam etmiştir.
Tarkan'la çalışmaya devam ederken Hande Yener'in Sen Yoluna Ben Yoluma ile Aşk Kadın Ruhundan Anlamıyor, Nil Karaibrahimgil'in "Tek Taşımı Kendim Aldım", Murat Boz'un Aşkı Bulamam Ben ve rock grubu Pin-Up gibi sanatçıların da albümlerinde aranjeler yaptı.
Sertab Erener’in 2003 yılında Eurovision’da birinci olduğu "Every Way That I Can" şarkısının aranjesini yapan Ozan Çolakoğlu, yine bir hit olan Hadise'nin "Düm Tek Tek" adlı şarkısının da düzenlemesini yapmıştır.
Sanatçı ve albüm çalışmalarının yanı sıra GORA, Hokkabaz, Organize İşler ve Sınav filmlerinin müzikleri de Ozan Çolakoğlu’na aittir.
1991 yılından beri Türkiye’nin en önemli sanatçılarının albümlerinde yer alan Ozan Çolakoğlu, Mayıs ayı sonunda kendine ait bir proje albümü çıkardı.
Albümde kendisine; Tarkan, Ajda Pekkan, Sezen Aksu, Gülşen, Sertab Erener, Göksel, Yalın ve Manga grubunun solisti Ferman Akgül eşlik etti.
Ozan Çolakoğlu şarkıcı Gülşen ile Haziran 2016'da evlendi. Çiftin ilk çocuğu Azur Benan, Ocak 2017'de Fulya, Şişli'de dünyaya geldi.
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