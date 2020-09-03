Ozan Akbaba, marangozlukla ilgili “10 yıl önce kütük ev tasarımı yapan bir mimarlık ofisinde çalışırken aldığım ahşap kokusu tutkuya dönüştü. Burada bir ahşap parçasına tasarlayıp üreterek yeniden hayat vermek çok keyifli. Tezgahın başındaki konsantrasyon beni zamandan ve mekandan uzaklaştırıyor, düşüncelerim sadeleşiyor” diye konuşuyor.