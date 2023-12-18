"ROBOT MODUNA GEÇMEK ZORUNDA KALMAK İSTEMİYORUM"

Oyunculuktan uzaklaştığı için çok memnun olduğunu çünkü daha önce sahip olduğunu düşünmediği kendi sesine ve yaratıcı alanına yöneldiğini söyledi.

"Çok memnunum çünkü daha önce sahip olduğumu düşünmediğim bir şekilde kendi sesime, yaratıcı alanıma ve egemenliğime sahip olduğumu hissediyorum; daha fazla özerkliğe sahip olduğumu."