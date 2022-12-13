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Oyuncu Filiz Taçbaş ilk hasadını aldı! Zeytinyağı üreticiliğine başladı - Günün magazin haberleri

Oyuncu Filiz Taçbaş ilk hasadını aldı!

Ekranları bırakıp İzmir'in Aliağa İlçesi'nde çiftlik alan Filiz Taçbaş, zeytinyağı üreticiliğine başladı. Ünlü oyuncu, ilk hasadını da aldı

Giriş: 13.12.2022 - 14:25 | Güncelleme: ABONE OL

  • Son olarak SHOW TV'de yayınlanan 'Çukur'da rol alan Filiz Taçbaş, çiftçiliğe merak sarmıştı. Ünlü oyuncu, İzmir-Aliağa'da bulunan çiftliğinden bu yıl ilk zeytin hasadını aldı. Çiftçi belgesine sahip olan zeytin tarlasından çıkan mahsulleri toplayan Taçbaş, zeytinyağı üreticiliği yapacağını söyledi.

  • Doğal zeytinyağ üretimine başlayan oyuncu, çiftlikteki deposundan, 1999 yılında T.C. Maliye Bakanlığı İstanbul Defterdarlığı tarafından vergi rekortmenleri arasında 79’uncu sırada olduğunu gösteren 'teşekkür' belgesini de çıkardı.

  • "KADIN GÜCÜNÜN YAYGINLAŞMASI ÜLKEM ADINA ONUR VERİCİ"

    Birçok kadın çiftçi ile imece usulü mahsullerini toplayan ünlü oyuncu teşekkür belgesini kadınlara ilham olması açısından çiftliğindeki zeytin ağacına asmasıyla takdir topladı. Tarım alanındaki kadın girişimci sayısının artırılması, kadınların tarımsal üretimdeki payının yükselmesi konusunda mutlu olduğu söyleyen Taçbaş, "Kadın gücünün tüm piyasalarda yaygınlaşması ülkem adına onur verici" dedi.

  • İstanbul'un karmaşasından kaçıp soluğu doğada alan diğer ünlü isimler...

    BURAK HAKKI

    Pek çok dizi ve filmde rol alan Burak Hakkı da oğlu Rüzgar doğduktan sonra tarıma merak sarmıştı. Çanakkale'nin Gelibolu ilçesindeki Güneyli Köyü'nde satın aldığı 35 bin metrekarelik arsada ceviz ve organik sebze-meyve yetiştiren ünlü oyuncu emeklerinin karşılığını almaya devam ediyor.

    Hakkı, çiftlik hayatından kesitleri de sosyal medya hesabından sık sık paylaşıyor.

  • "İNSAN ŞEHRE DÖNMEK İSTEMİYOR"

    İstanbul’un stresli yaşamından Saros Körfezi’ndeki köy yaşamına döndüğünü ve bunu herkesin yapabileceğini insanların sadece ne istediğine karar vermesi gerektiğini belirten Hakkı, DHA'ya verdiği röportajda "İnsan şehre dönmek istemiyor açıkçası. Dolayısıyla da bu tür köy hayatının ne kadar gerekli ve güzel olduğu, böyle salgın dönemlerinde anlaşılıyor" demişti.

  • Bir ceviz bahçesi kurma hayalini 12 yıl önce anne ve babasının destekleriyle gerçekleştirdiğini söyleyen Burak Hakkı, 800 ceviz ağacından tonlarca ceviz hasat etti. Sabahın erken saatlerinde kalkarak ceviz bahçesinde çalışmaya başladığını belirten Hakkı, yorucu olmasına karşın tarım yaparken ve burada yaşarken kendisini çok mutlu hissettiğini ifade etmişti.

  • "SAKİN HAYATI DAHA DOLU YAŞIYORSUNUZ"

    Burak Hakkı, İstanbul’daki metropol yaşamını bırakıp, köy hayatına geçmesiyle ilgili şunları söylemişti:

    Annem İstanbul için hep ’açık hapishane’ diyor. Yıllardır çiftlik hayatına alışık olduğu için. E tabi bambaşka iki hayat. İkisi de birbirinden çok farklı. Burası huzur dolu, kendinizin farklı yönlerini keşfedebiliyorsunuz. Sakin, hayatı daha dolu dolu yaşayabiliyorsunuz. Biraz şehir hayatındaki karmaşadan dolayı, fast food yemek gibi bir hayat yaşıyoruz açıkçası. Burada ise daha sindirerek, görerek bazı şeyleri yaşayabiliyorsunuz. Ama tabii ki bunlar hepsi bir tercih.

  • ÖZLEM TEKİN

    Şehir yaşamından kaçıp, İstanbul'dan Bodrum'a göçen Özlem Tekin, ardından da Milas'a yerleşmişti. Doğayla iç içe hayat sürdüren şarkıcı, geçtiğimiz yaz objektiflere takıldı.

  • ORGANİK TARIM YAPIYOR

    30 dönüm arazi üzerinde çiftlik hayatı yaşayan şarkıcının, organik tarıma merak sardığına ilişkin haberler basına yansımıştı. Ünlü rockçı, köpekleri ve ekip biçtiği organik sebzeleriyle zaman geçiriyor.

    Köpeklerini yanından ayırmayan Özlem Tekin'in çiftliğinin hemen yanında küçükbaş hayvanlarının da olduğu biliniyor.

  • Özlem Tekin, Bodrum'da yaşadığı dönemde Türkbükü Mahallesi'nde muhtar azalığı da yapmıştı.

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