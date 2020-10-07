"BEN SENSİZ YAPAMAM"

Acı haberi sosyal medya hesabından duyuran Balıkçı, paylaşımına şu notu düşmüştü:

Benim canım, ciğerim, bir tanem, meleğim... Sen nasıl bırakıp gittin bizi, nasıl beni bıraktın? Ben sensiz yapamam ki... Benim kanadım kırıldı, benim nefesim kesildi, hayallerim seninle uçup, gitti. Annem seni çok seviyorum.